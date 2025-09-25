Video: चढ़ाई पर फिसलते ट्रक ने स्कूटी को कुचला, बाल-बाल बची महिला, उत्तराखंड का वीडियो वायरल
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक ट्रक पहाड़ी पर चढते हुए अचानक फिसल गया और स्कूटी से टकरा गया. हादसे में स्कूटी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.
Uttarakhand News: उत्तराखंड से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां पर एक ट्रक पहाड़ी पर चढ़ते हुए अचानक फिसल गया और पीछे आ रही एक स्कूटी से टकरा गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. इस भयावह घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे.
हादसे में महिला की जान बाल-बाल बची
वीडियो में एक पहाड़ी रास्ता नजर आ रहा है, जहां पर गाड़ियों का आना-जाना लगातार लगा हुआ है, तभी एक ट्रक अचानक पीछे की तरफ फिसलने लगता है और पीछे एक स्कूटी सवार महिला ट्रक के काफी करीब होती है. इस दौरान ट्रक स्कूटी को बुरी तरह कुचल देता है और स्कूटी पर सवार महिला अपनी जान बचाने के लिए स्कूटी से कूद जाती है. ट्रक इतनी तेजी से स्कूटी की तरफ आया कि स्कूटी बुरी तरह से ट्रक की चपेट में आ गई.
⛰️ चढ़ाई पर सुरक्षित दूरी ही असली समझदारी— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) September 24, 2025
🛑 चढ़ाई पर भारी वाहन के पीछे न चलें
ओवरलोड वाहन कभी भी रुक या फिसल सकते हैं
सुरक्षित दूरी ही आपकी ज़िंदगी की गारंटी है pic.twitter.com/WzTAHYKyBo
स्कूटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और इस खतरनाक घटना में महिला की जान बाल-बाल बची अगर महिला थोड़ी भी देर करती तो वह भी ट्रक के नीचे आ जाती. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं. गनीमत रही कि हादसे में महिला की जान बच गई, लेकिन स्कूटी बुरी तरह से टूट गई.
