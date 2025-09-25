हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडVideo: चढ़ाई पर फिसलते ट्रक ने स्कूटी को कुचला, बाल-बाल बची महिला, उत्तराखंड का वीडियो वायरल

Video: चढ़ाई पर फिसलते ट्रक ने स्कूटी को कुचला, बाल-बाल बची महिला, उत्तराखंड का वीडियो वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक ट्रक पहाड़ी पर चढते हुए अचानक फिसल गया और स्कूटी से टकरा गया. हादसे में स्कूटी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 25 Sep 2025 09:55 AM (IST)
Preferred Sources

Uttarakhand News: उत्तराखंड से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां पर एक ट्रक पहाड़ी पर चढ़ते हुए अचानक फिसल गया और पीछे आ रही एक स्कूटी से टकरा गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. इस भयावह घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे.

हादसे में महिला की जान बाल-बाल बची

वीडियो में एक पहाड़ी रास्ता नजर आ रहा है, जहां पर गाड़ियों का आना-जाना लगातार लगा हुआ है, तभी एक ट्रक अचानक पीछे की तरफ फिसलने लगता है और पीछे एक स्कूटी सवार महिला ट्रक के काफी करीब होती है. इस दौरान ट्रक स्कूटी को बुरी तरह कुचल देता है और स्कूटी पर सवार महिला अपनी जान बचाने के लिए स्कूटी से कूद जाती है. ट्रक इतनी तेजी से स्कूटी की तरफ आया कि स्कूटी बुरी तरह से ट्रक की चपेट में आ गई.

स्कूटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और इस खतरनाक घटना में महिला की जान बाल-बाल बची अगर महिला थोड़ी भी देर करती तो वह भी ट्रक के नीचे आ जाती. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं. गनीमत रही कि हादसे में महिला की जान बच गई, लेकिन स्कूटी बुरी तरह से टूट गई.

यह भी पढ़ें -

Video: किसका मुंह देखकर घर से निकला था! स्कूटी सवार लड़की ने पहले कार फिर ड्राइवर को ठोका, वीडियो वायरल

 

Published at : 25 Sep 2025 09:55 AM (IST)
और पढ़ें
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी के किन जिलों में आज बारिश का अनुमान? मौसम विभाग का आ गया ताजा अपडेट
यूपी में आज मिलाजुला मौसम, कहीं धूप तो कहीं बारिश का अनुमान, इन जिलों में अलर्ट जारी
विश्व
...तो भारत के पास होंगे ट्रंप? शहबाज के साथ मुलाकात की तस्वीरें देखकर बोले PAK एक्सपर्ट- देखते हैं कितने दिन चलेंगी अमेरिका की प्यार की डींगें?
...तो भारत के पास होंगे ट्रंप? शहबाज के साथ मुलाकात की तस्वीरें देखकर बोले PAK एक्सपर्ट- देखते हैं कितने दिन चलेंगी अमेरिका की प्यार की डींगें?
बॉलीवुड
नवरात्रि में भक्ति में डूबी अंबानी फैमिली, खेला डांडिया, नीता अंबानी की बहुओं राधिका-श्लोका का ऐसा था लुक
नवरात्रि में भक्ति में डूबी अंबानी फैमिली, खेला डांडिया, नीता अंबानी की बहुओं राधिका-श्लोका का ऐसा था लुक
OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
