Video: इस एक चीज की खातिर रुकी शादी, ब्लिंकिट ने 16 मिनट में पहुंचाकर बचाई लाज- यूजर्स भी हैरान

Video: इस एक चीज की खातिर रुकी शादी, ब्लिंकिट ने 16 मिनट में पहुंचाकर बचाई लाज- यूजर्स भी हैरान

Viral Delhi Wedding: सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस शादी की कहानी सिर्फ एक रस्म के पूरे होने की नहीं है, बल्कि बदलते भारत, डिजिटल सुविधा और इंसानी सूझबूझ की मिसाल भी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 29 Dec 2025 08:57 PM (IST)
आज के दौर में शादियां सिर्फ रस्मों और रिश्तों का नाम नहीं रहीं, बल्कि ये समय, तकनीक और समझदारी की भी परीक्षा बन गई हैं. ढोल, बैंड, मेहमान, फेरे और कैमरों की चमक के बीच अगर कोई छोटी सी चीज छूट जाए तो माहौल पल भर में तनाव से भर सकता है. लेकिन दिल्ली की एक शादी ने दिखा दिया कि अब ऐसे पलों में घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्मार्टफोन और फटाफट डिलीवरी ऐप्स हर मुश्किल का हल बनते जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस शादी की कहानी सिर्फ एक रस्म के पूरे होने की नहीं है, बल्कि बदलते भारत, डिजिटल सुविधा और इंसानी सूझबूझ की मिसाल भी है. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के दिल को छू रहा है और हर तरफ चर्चा का विषय बन गया है.

फेरों के वक्त सिंदूर लाना भूले घर वाले

दिल्ली में हुई एक शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. वजह बेहद अनोखी और दिलचस्प है. शादी के दौरान दूल्हा-दुल्हन को उस वक्त झटका लगा जब उन्हें एहसास हुआ कि सबसे जरूरी रस्मों में से एक के लिए सिंदूर ही नहीं लाया गया है. दूल्हा हृषि और दुल्हन पूजा सात फेरे पूरे कर चुके थे. इसके बाद सिंदूर दान की रस्म होनी थी, लेकिन तभी पता चला कि सिंदूर मौजूद ही नहीं है.

 
 
 
 
 
A post shared by Vogueshaire Weddings (@vogueshaire)

असमंजस में पड़े घर वाले

वीडियो की शुरुआत में दूल्हा खुद कैमरे के सामने आकर मुस्कुराते हुए कहता है, "एक छोटी सी चीज होती है फेरों के बाद, सिंदूर, जो कि हम नहीं लाए." यह कहते ही वहां मौजूद परिवार के लोग कुछ पल के लिए असमंजस में पड़ जाते हैं. शादी रुक चुकी थी और सभी सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए. आमतौर पर ऐसी स्थिति में कोई रिश्तेदार दौड़कर दुकान खोजने जाता या फिर माहौल में घबराहट फैल जाती, लेकिन यहां कहानी ने अलग मोड़ लिया.

ब्लिंकिट से ऑर्डर किया सिंदूर, 10 मिनट में फिर से शुरू हुई शादी की रस्में

परिवार ने शांति से फैसला लिया और तुरंत क्विक कॉमर्स ऐप ब्लिंकिट पर सिंदूर ऑर्डर कर दिया. कुछ ही मिनटों में ब्लिंकिट का डिलीवरी पार्टनर मौके पर पहुंच गया और सिंदूर थमा दिया. जैसे ही सिंदूर आया, शादी फिर से उसी पल से शुरू हो गई जहां रुकी थी. दूल्हे ने सिंदूर की रस्म पूरी की और वहां मौजूद मेहमानों ने तालियों और खुशियों के साथ इस पल का जश्न मनाया.

यूजर्स बोले, डिलीवरी पार्टनर है असली हीरो

इस पूरे वाकये का वीडियो इंस्टाग्राम पर vogueshaire नाम के अकाउंट से शेयर किया गया, जिसके साथ लिखा गया कि जब रस्में इंतजार नहीं कर सकतीं और शादी की घड़ी चल रही हो, तब फटाफट डिलीवरी ही सबसे बड़ा सहारा बनती है. यह भी कहा गया कि आज की लव स्टोरी सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि सेम डे डिलीवरी के साथ आती है. सोशल मीडिया पर लोगों ने ब्लिंकिट के डिलीवरी पार्टनर को "साइलेंट सुपरहीरो" कहा. कई यूजर्स ने अपने अनुभव भी साझा किए. एक यूजर ने लिखा कि गुजरात में उसके देवर की शादी में भी ऐसा ही हुआ था और वहां भी ब्लिंकिट ने ही मदद की थी. दूसरे यूजर ने मजाक में कहा कि दूल्हे का फिल्मी अंदाज में "खून से मांग भरूंगा" वाला सीन मिस हो गया.

Published at : 29 Dec 2025 08:57 PM (IST)
