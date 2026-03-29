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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: जू में गलती से खुला पिंजरे का दरवाजा, महिला जू कीपर के पीछे दौड़ा दरिंदा, वीडियो देख कांप जाएगी रूह

Video: जू में गलती से खुला पिंजरे का दरवाजा, महिला जू कीपर के पीछे दौड़ा दरिंदा, वीडियो देख कांप जाएगी रूह

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला जू कीपर टाइगर के केयर एरिया में पाइप से पानी डालकर उसे नहला रही होती है. सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, तभी अचानक पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 29 Mar 2026 09:06 PM (IST)
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जरा सोचिए, आप अपने रोजमर्रा के काम में लगे हों और अचानक सामने मौत जैसा खतरनाक मंजर खड़ा हो जाए. दिल की धड़कनें तेज हो जाएं, दिमाग सुन्न पड़ जाए और बस एक ही ख्याल आए...“यहां से जान बचाकर भागो”. कुछ ऐसा ही खौफनाक पल एक जू कीपर के साथ हुआ, जब वह आराम से टाइगर को नहला रही थी, लेकिन अचानक एक छोटी सी गलती ने पूरे माहौल को डरावनी फिल्म में बदल दिया. एक पल पहले तक सब कुछ कंट्रोल में था, लेकिन अगले ही पल पिंजरा खुल गया और सामने खड़ा था खूंखार Tiger. इस दिल दहला देने वाले वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और लोग इसे देखकर हैरान भी हैं और सहम भी रहे हैं.

एक छोटी गलती और मोल ले लिया बड़ा खतरा

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला जू कीपर टाइगर के केयर एरिया में पाइप से पानी डालकर उसे नहला रही होती है. सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, तभी अचानक पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है. जैसे ही यह होता है, महिला को अपनी गलती का एहसास होता है और वह तुरंत पीछे हटने लगती है. दरवाजा खुलते ही टाइगर बाहर निकलने लगता है. यह नजारा इतना खतरनाक होता है कि किसी की भी सांस अटक जाए. महिला जू कीपर घबरा जाती है और बिना समय गंवाए वहां से भागने लगती है. टाइगर भी उसके पीछे-पीछे आगे बढ़ता नजर आता है, जिससे माहौल और ज्यादा डरावना हो जाता है.

 
 
 
 
 
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समझदारी से बाल बाल बची जान

महिला जू कीपर तेजी से दौड़ती है और अपनी समझदारी दिखाते हुए सेफ्टी गेट की ओर बढ़ती है. कुछ ही सेकंड का यह खेल उसकी जिंदगी और मौत के बीच की दूरी तय कर रहा होता है. वह जैसे-तैसे गेट तक पहुंचती है और सही समय पर उसे बंद कर देती है. जैसे ही सेफ्टी दरवाजा बंद होता है, टाइगर दूसरी तरफ रह जाता है और महिला सुरक्षित हो जाती है. अगर एक सेकंड की भी देरी होती, तो हालात बेहद खतरनाक हो सकते थे. इस घटना ने यह दिखा दिया कि जू में काम करना कितना रिस्की होता है.

यह भी पढ़ें: Petrol pump viral jugaad: बोतल में नहीं मिल रहा था पेट्रोल तो Passion की टंकी लेकर पहुंच गया युवक, वीडियो देख छूट जाएगी हंसी

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

यह वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया. लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई महिला की बहादुरी की तारीफ कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि “ऐसी गलती जानलेवा साबित हो सकती थी”. एक यूजर ने तो यहां तक लिख दिया कि समझदारी नहीं होती तो बुरी मौत आने वाली थी. वीडियो को centraldenoticiasinteligentes नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.

यह भी पढ़ें: "मुझे पाकिस्तान पसंद है" भारत घूमने आए विदेशी टूरिस्ट ने किया दावा तो उठा ले गई पुलिस, वीडियो हुआ वायरल

Published at : 29 Mar 2026 09:06 PM (IST)
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