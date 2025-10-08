Karnataka News: कर्नाटक से एक अजीब और दिलचस्प खबर सामने आई है. यहां एक युवक ने अपने तलाक को किसी गम की तरह नहीं, बल्कि एक जश्न की तरह मनाया. सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वह खुशी-खुशी केक काटते और दूध से नहाते हुए नजर आ रहा है.

केक काटकर की नई जिंदगी की शुरुआत

वीडियो में युवक ने अपने घर में हैप्पी डिवोर्स लिखा हुआ केक काटा और चेहरे पर मुस्कान के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत का ऐलान किया. वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़के की मां ने उसे पहले दूध से नहीं लाया और फिर पानी से नहलाया जिसके बाद वह तैयार हुआ और केक काटा.

खास बात यह रही कि उसने अपनी पत्नी को 120 ग्राम सोना और 18 लाख रुपये नकद भी दिए, जिससे यह तलाक आपसी सहमति से शांतिपूर्वक खत्म हुआ. युवक का कहना है कि तलाक किसी की हार नहीं, बल्कि नई शुरुआत का मौका होता है.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को अब तक 3.4 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोगों की प्रतिक्रियाएं भी मिली-जुली हैं. कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि यह असली फ्रीडम डे है, जबकि कुछ ने इसे मजाकिया अंदाज में लिया. कई लोगों ने कहा कि अगर शादी खुशियों के साथ मनाई जाती है, तो तलाक को भी एक नई शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है.

युवक का संदेश साफ है, मेरी जिंदगी, मेरे नियम. मैं सिंगल हूं और खुश हूं. उसने बताया कि उसने यह सब इसलिए किया ताकि लोग समझें कि जिंदगी का अंत किसी रिश्ते के टूटने से नहीं होता, बल्कि वहां से एक नया अध्याय शुरू होता है. हालांकि, समाज में कुछ लोग इस तरह के कदम को गलत भी मान रहे हैं. कई लोगों ने टिप्पणी की कि आजकल रिश्ते बहुत जल्दी टूट रहे हैं और जिम्मेदारी का भाव कम होता जा रहा है.