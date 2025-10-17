Video: सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्चे की जान बाल-बाल बच जाती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा बच्चा मकान की बालकनी में लटक रहा था. वह नीचे गिरने ही वाला था कि तभी सड़क पर से गुजर रहे एक व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ी. उस व्यक्ति ने बिना किसी देरी के दौड़ लगाई और जैसे ही बच्चा नीचे गिरा, उसने उसे अपने हाथों से लपक लिया. उसकी फुर्ती और हिम्मत ने एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया.

लोगों ने बच्चे को सुरक्षित देख ली राहत की सांस

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि बच्चे के गिरते ही नीचे मौजूद व्यक्ति ने उसे झट से संभाल लिया, जिससे बच्चे को कोई चोट नहीं आई. घटना देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए. कुछ ही पलों में पास की महिला और अन्य लोग भी दौड़ते हुए मौके पर पहुंच गए. सबने बच्चे को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली और उस बहादुर व्यक्ति की जमकर तारीफ की.

बताया जा रहा है कि यह वीडियो किसी रिहायशी इलाके का है, जहां बच्चे अक्सर बालकनी में खेलते हैं. बच्चा रेलिंग के सहारे खड़ा था और अचानक संतुलन बिगड़ने से लटक गया. अगर नीचे वह व्यक्ति मौजूद नहीं होता, तो शायद यह हादसा बड़ा हो सकता था.

व्यक्ति की बहादुरी की तारीफें कर रहे लोग

वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग उस व्यक्ति की बहादुरी और तत्परता की खूब सराहना कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि ऐसे लोग ही असली हीरो होते हैं जो बिना सोचे-समझे किसी की जान बचाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं. उस व्यक्ति की हिम्मत और तेजी ने एक मासूम की जान को सुरक्षित रखा, जिसके लिए उसे सोशल मीडिया पर रियल लाइफ हीरो कहा जा रहा है.