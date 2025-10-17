हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: इंसान नहीं भगवान! छत से गिरा बच्चा, गली में चल रहे शख्स ने लपका, वीडियो देख थम जाएंगी सांसें

Video: इंसान नहीं भगवान! छत से गिरा बच्चा, गली में चल रहे शख्स ने लपका, वीडियो देख थम जाएंगी सांसें

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एक बच्चा छत से नीचे गिरता दिख रहा है, तभी गली में चल रहा शख्स बच्चे को लपक लेता है. देखिए वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 17 Oct 2025 12:22 PM (IST)
Preferred Sources

Video: सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्चे की जान बाल-बाल बच जाती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा बच्चा मकान की बालकनी में लटक रहा था. वह नीचे गिरने ही वाला था कि तभी सड़क पर से गुजर रहे एक व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ी. उस व्यक्ति ने बिना किसी देरी के दौड़ लगाई और जैसे ही बच्चा नीचे गिरा, उसने उसे अपने हाथों से लपक लिया. उसकी फुर्ती और हिम्मत ने एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया.

लोगों ने बच्चे को सुरक्षित देख ली राहत की सांस  

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि बच्चे के गिरते ही नीचे मौजूद व्यक्ति ने उसे झट से संभाल लिया, जिससे बच्चे को कोई चोट नहीं आई. घटना देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए. कुछ ही पलों में पास की महिला और अन्य लोग भी दौड़ते हुए मौके पर पहुंच गए. सबने बच्चे को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली और उस बहादुर व्यक्ति की जमकर तारीफ की.

बताया जा रहा है कि यह वीडियो किसी रिहायशी इलाके का है, जहां बच्चे अक्सर बालकनी में खेलते हैं. बच्चा रेलिंग के सहारे खड़ा था और अचानक संतुलन बिगड़ने से लटक गया. अगर नीचे वह व्यक्ति मौजूद नहीं होता, तो शायद यह हादसा बड़ा हो सकता था.

व्यक्ति की बहादुरी की तारीफें कर रहे लोग

वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग उस व्यक्ति की बहादुरी और तत्परता की खूब सराहना कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि ऐसे लोग ही असली हीरो होते हैं जो बिना सोचे-समझे किसी की जान बचाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं. उस व्यक्ति की हिम्मत और तेजी ने एक मासूम की जान को सुरक्षित रखा, जिसके लिए उसे सोशल मीडिया पर रियल लाइफ हीरो कहा जा रहा है.

Published at : 17 Oct 2025 12:22 PM (IST)
Tags :
Social Media VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CM फेस पर सस्पेंस! अमित शाह से मिले नीतीश कुमार, 20 मिनट तक चली मीटिंग में क्या हुई बात?
CM फेस पर सस्पेंस! अमित शाह से मिले नीतीश कुमार, 20 मिनट तक चली मीटिंग में क्या हुई बात?
गुजरात
गुजरात कैबिनेट का विस्तार आज, रिवाबा जडेजा समेत 25 मंत्री आज लेंगे शपथ, सामने आई पूरी लिस्ट
गुजरात कैबिनेट का विस्तार आज, रिवाबा जडेजा समेत 25 मंत्री आज लेंगे शपथ, सामने आई पूरी लिस्ट
इंडिया
Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
क्रिकेट
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
Advertisement

वीडियोज

नामांकन के अंतिम दिन महागठबंधन में बनी सहमति!
Maithili Thakur आज अलीनगर विधानसभा सीट से करेंगी नामांकन
अयोध्या में इस बार सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनेगा पुष्पक विमान
Bihar Politics: 'इश्क' या 'रंजिश'? महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस, राहुल-तेजस्वी कब मिले?
Bihar Elections: जनता का टूटा सब्र, बोली- 'बूढ़े' Nitish की जगह 'युवा' Tejashwi को मिले मौका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM फेस पर सस्पेंस! अमित शाह से मिले नीतीश कुमार, 20 मिनट तक चली मीटिंग में क्या हुई बात?
CM फेस पर सस्पेंस! अमित शाह से मिले नीतीश कुमार, 20 मिनट तक चली मीटिंग में क्या हुई बात?
गुजरात
गुजरात कैबिनेट का विस्तार आज, रिवाबा जडेजा समेत 25 मंत्री आज लेंगे शपथ, सामने आई पूरी लिस्ट
गुजरात कैबिनेट का विस्तार आज, रिवाबा जडेजा समेत 25 मंत्री आज लेंगे शपथ, सामने आई पूरी लिस्ट
इंडिया
Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
क्रिकेट
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
ओटीटी
Kishkindhapuri OTT Release: ओटीटी पर दहशत फैलाने आ गई ‘किष्किंधापुरी’, जानें-कहां देखें ये फिल्म, टीवी प्रीमियर की डिटेल भी जानें
ओटीटी पर दहशत फैलाने आ गई ‘किष्किंधापुरी’, जानें-कहां देखें ये फिल्म
शिक्षा
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी, रिश्वत के जाल में फंसे ‘सिस्टम के सख्त अफसर’ की कहानी
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी, रिश्वत के जाल में फंसे ‘सिस्टम के सख्त अफसर’ की कहानी
हेल्थ
Universal Kidney: अब नहीं रुकेगा किसी भी ब्लड ग्रुप के मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट, वैज्ञानिकों ने बना ली यूनिवर्सल किडनी
अब नहीं रुकेगा किसी भी ब्लड ग्रुप के मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट, वैज्ञानिकों ने बना ली यूनिवर्सल किडनी
ट्रेंडिंग
बिहार चुनाव में बिरयानी की लूट... AIMIM कैंडिडेट के नामांकन में बिरयानी के लिए भूखों की तरह टूट पड़ी जनता, देखें वीडियो
बिहार चुनाव में बिरयानी की लूट... AIMIM कैंडिडेट के नामांकन में बिरयानी के लिए भूखों की तरह टूट पड़ी जनता, देखें वीडियो
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget