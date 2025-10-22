Road Accident: सोशल मीडिया पर एक भीषण सड़क हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो युवक सड़क पार करते हुए नजर आ रहे हैं. तभी उनमें से एक युवक तेजी से भागकर सड़क पर करता है जिससे उसकी टक्कर कार से हो जाती है. टक्कर के बाद युवक कई फीट हवा में उछलकर दूर जाकर गिरता है.

तेज रफ्तार कार से हुई टक्कर

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों युवक कुछ देर तक सड़क किनारे खड़े रहते हैं ताकि वहां से गुजर रही गाड़ियों के निकल जाने के बाद वे सुरक्षित तरीके से सड़क पार कर सकें, लेकिन तभी अचानक एक युवक बिना ध्यान दिए तेजी से भागते हुए सड़क पार करने की कोशिश करता है और तभी सामने से आ रही एक कार उससे टकरा जाती है.

Unfortunately, crossing the road became the real adventure sport in India 😬🤥😕#PedestrianLife pic.twitter.com/t716b3C39k — DriveSmart🛡️ (@DriveSmart_IN) October 22, 2025

टक्कर इतनी तेज होती है कि युवक उछलकर सड़क पर गिर जाता है. पास में ही एक पेट्रोल पंप था, जहां जाकर कार रुक जाती है. वहीं दूसरा युवक घटना को देखकर घबरा जाता है और कुछ लोग तुरंत मौके की ओर भागते हुए नजर आते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि हादसा कितनी तेजी से हुआ, सब कुछ कुछ ही सेकंडों में घटित हो गया.

वीडियो देख सामने आए लोगों के रिएक्शन

यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही वायरल हो गया. कई यूजर्स इस वीडियो को देखकर हैरानी जता रहे हैं, तो कुछ लोग सड़क पार करते समय सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं.

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह वीडियो किस शहर या किस राज्य का है. हालांकि, लोग इस घटना को सड़क सुरक्षा से जोड़कर देख रहे हैं और टिप्पणियों में लिख रहे हैं कि सड़क पार करते समय जल्दबाजी जानलेवा साबित हो सकती है.