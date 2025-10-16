हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: शर्त लगा लो, लड़कियों के बीच नहीं देखी होगी ऐसी भयंकर लड़ाई! WWE को भी पीछे छोड़ा

Video: शर्त लगा लो, लड़कियों के बीच नहीं देखी होगी ऐसी भयंकर लड़ाई! WWE को भी पीछे छोड़ा

Viral Video: सोशल मीडिया पर दो लड़कियों के बीच लड़ाई का एक हैरान कर देने एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर आप भी कहेंगे कि ऐसी लड़ाई तो WWE में भी नहीं होती.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 16 Oct 2025 09:02 AM (IST)
Preferred Sources

Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो लड़कियों की जबरदस्त लड़ाई देखी जा सकती है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो किसी कॉलेज का है, जहां दो छात्राओं के बीच पहले किसी बात को लेकर बहस हुई और फिर यह बहस जबरदस्त मारपीट में बदल गई. मारपीट ऐसी कि दोनों लड़कियां एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गईं.

जमीन पर लिटा-लिटाकर पीटा

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पहले दोनों एक-दूसरे से जोर-जोर से बहस करती हैं. कुछ ही देर बाद एक लड़की गुस्से में आकर दूसरी लड़की को धक्का दे देती है, जिससे वह पीछे की ओर लड़खड़ा जाती है. इसके बाद माहौल पूरी तरह गरम हो जाता है. दोनों लड़कियां एक-दूसरे के बाल पकड़कर खींचने लगती हैं और एक-दूसरे को जमीन पर गिरा देती हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की ने दूसरी को नीचे गिराकर जोर-जोर से पीटना शुरू कर दिया. आसपास मौजूद छात्र और छात्राएं यह सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने बीच-बचाव करने की कोशिश नहीं की. बल्कि कई छात्र इस पूरी घटना का वीडियो बनाने लगे.

वायरल वीडियो पर सामने आए लोगों के रिएक्शन

थोड़ी देर तक दोनों के बीच हाथापाई चलती रही. एक लड़की जमीन पर पड़ी रही और दूसरी उस पर चढ़कर बाल पकड़कर मारती रही. आखिर में वहां मौजूद कुछ छात्रों ने बीच में आकर उन्हें अलग किया. किसी ने पीछे से मारने वाली लड़की को दूसरी के ऊपर से हटाया, जिसके बाद दोनों को अलग किया जा सका. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लोग इस पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कुछ यूजर कह रहे हैं कि आजकल स्कूलों में अनुशासन खत्म होता जा रहा है, तो कुछ ने लिखा, क्या जबरदस्त फाइटिंग है.

Published at : 16 Oct 2025 09:02 AM (IST)
Tags :
Social Media VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Today: 20 अक्टूबर तक होगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग ने जारी कर दी बड़ी चेतावनी, जानें पूरा अपडेट
20 अक्टूबर तक होगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग ने जारी कर दी बड़ी चेतावनी, जानें पूरा अपडेट
राजस्थान
जैसलमेर के बाद बाड़मेर में एक और बड़ा हादसा, गाड़ी में आग लगने से 4 दोस्तों की जलकर मौत
जैसलमेर के बाद बाड़मेर में एक और बड़ा हादसा, गाड़ी में आग लगने से 4 दोस्तों की जलकर मौत
विश्व
Kuwait Wealthy Family: दुनिया का सबसे अमीर शाही घराना! जानें कौन है वह, जिसके पास है 30 लाख करोड़ की संपत्ति
दुनिया का सबसे अमीर शाही घराना! जानें कौन है वह, जिसके पास है 30 लाख करोड़ की संपत्ति
क्रिकेट
VIDEO: कप्तानी छिनने के बाद पहली बार आमने-सामने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, क्या हुई बात आप सुनकर चौंक जाएंगे
VIDEO: कप्तानी छिनने के बाद पहली बार आमने-सामने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, क्या हुई बात आप सुनकर चौंक जाएंगे
Advertisement

वीडियोज

BIHAR BATTLE: BJP का नया 'फॉर्मूला', सिंगर मैथिली और 'सिंघम' मैदान में, JDU के टिकट पर बाहुबली!
Gwalior Face-Off: CSP हिना खान से भिड़े वकील, 'सनातन विरोधी' कहने पर मचा बवाल!
Sansani: सास-दामाद का 'डर्टी' रिश्ता, ब्लैकमेल के बाद बेटी संग मिलकर किया खूनी अंत! | SHOCKING CRIME
Mini Countryman JCW All4 Walkaround | Auto Live
PPF vs Inflation vs Sensex: क्या आज भी PPF है सबसे सुरक्षित और फायदेमंद Investment Option?|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Today: 20 अक्टूबर तक होगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग ने जारी कर दी बड़ी चेतावनी, जानें पूरा अपडेट
20 अक्टूबर तक होगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग ने जारी कर दी बड़ी चेतावनी, जानें पूरा अपडेट
राजस्थान
जैसलमेर के बाद बाड़मेर में एक और बड़ा हादसा, गाड़ी में आग लगने से 4 दोस्तों की जलकर मौत
जैसलमेर के बाद बाड़मेर में एक और बड़ा हादसा, गाड़ी में आग लगने से 4 दोस्तों की जलकर मौत
विश्व
Kuwait Wealthy Family: दुनिया का सबसे अमीर शाही घराना! जानें कौन है वह, जिसके पास है 30 लाख करोड़ की संपत्ति
दुनिया का सबसे अमीर शाही घराना! जानें कौन है वह, जिसके पास है 30 लाख करोड़ की संपत्ति
क्रिकेट
VIDEO: कप्तानी छिनने के बाद पहली बार आमने-सामने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, क्या हुई बात आप सुनकर चौंक जाएंगे
VIDEO: कप्तानी छिनने के बाद पहली बार आमने-सामने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, क्या हुई बात आप सुनकर चौंक जाएंगे
ओटीटी
Lokah Chapter 1 OTT Release: कल्याणी की फिल्म को ओटीटी पर देखने के लिए फैंस को करना होगा और इंतजार या दिवाली पर होगा धमाल?
कल्याणी की फिल्म को ओटीटी पर देखने के लिए फैंस को करना होगा और इंतजार या दिवाली पर होगा धमाल?
ट्रेंडिंग
भगवान माफ नहीं करेगा! पाजी ने बनाया शराबी मटन और उढ़ेल दी पूरी बोतल- यूजर्स ने लगा दी क्लास- वीडियो वायरल
भगवान माफ नहीं करेगा! पाजी ने बनाया शराबी मटन और उढ़ेल दी पूरी बोतल- यूजर्स ने लगा दी क्लास
यूटिलिटी
दिल्ली-एनसीआर में ये पटाखे जलाए तो हो सकती है जेल, जान लीजिए नियम
दिल्ली-एनसीआर में ये पटाखे जलाए तो हो सकती है जेल, जान लीजिए नियम
जनरल नॉलेज
ताजमहल से एक दिन में कितनी कमाई करती है सरकार? जानें एक-एक रुपये का हिसाब
ताजमहल से एक दिन में कितनी कमाई करती है सरकार? जानें एक-एक रुपये का हिसाब
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget