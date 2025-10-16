Video: शर्त लगा लो, लड़कियों के बीच नहीं देखी होगी ऐसी भयंकर लड़ाई! WWE को भी पीछे छोड़ा
Viral Video: सोशल मीडिया पर दो लड़कियों के बीच लड़ाई का एक हैरान कर देने एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर आप भी कहेंगे कि ऐसी लड़ाई तो WWE में भी नहीं होती.
Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो लड़कियों की जबरदस्त लड़ाई देखी जा सकती है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो किसी कॉलेज का है, जहां दो छात्राओं के बीच पहले किसी बात को लेकर बहस हुई और फिर यह बहस जबरदस्त मारपीट में बदल गई. मारपीट ऐसी कि दोनों लड़कियां एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गईं.
जमीन पर लिटा-लिटाकर पीटा
वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पहले दोनों एक-दूसरे से जोर-जोर से बहस करती हैं. कुछ ही देर बाद एक लड़की गुस्से में आकर दूसरी लड़की को धक्का दे देती है, जिससे वह पीछे की ओर लड़खड़ा जाती है. इसके बाद माहौल पूरी तरह गरम हो जाता है. दोनों लड़कियां एक-दूसरे के बाल पकड़कर खींचने लगती हैं और एक-दूसरे को जमीन पर गिरा देती हैं.
क्या जबरदस्त फाइटिंग है..??— Amrita mishra (काशी वाली ) (@Amrita_2121) October 14, 2025
स्कूल के बाद, बीच कक्षा में हुई एक छोटी सी बहस के बाद लड़कियाँ एक-दूसरे पर हाथ उठाने के लिए अपने बैग ज़मीन पर गिरा देती हैं।
#fight #Fights #fighting pic.twitter.com/1UAgXYhw4Q
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की ने दूसरी को नीचे गिराकर जोर-जोर से पीटना शुरू कर दिया. आसपास मौजूद छात्र और छात्राएं यह सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने बीच-बचाव करने की कोशिश नहीं की. बल्कि कई छात्र इस पूरी घटना का वीडियो बनाने लगे.
वायरल वीडियो पर सामने आए लोगों के रिएक्शन
थोड़ी देर तक दोनों के बीच हाथापाई चलती रही. एक लड़की जमीन पर पड़ी रही और दूसरी उस पर चढ़कर बाल पकड़कर मारती रही. आखिर में वहां मौजूद कुछ छात्रों ने बीच में आकर उन्हें अलग किया. किसी ने पीछे से मारने वाली लड़की को दूसरी के ऊपर से हटाया, जिसके बाद दोनों को अलग किया जा सका. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लोग इस पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कुछ यूजर कह रहे हैं कि आजकल स्कूलों में अनुशासन खत्म होता जा रहा है, तो कुछ ने लिखा, क्या जबरदस्त फाइटिंग है.
