Karnataka News: कर्नाटक के गुरुवायनकेरे–कारकला रोड के अलादांगड़ी के पास एक हैरान कर देने वाली घटना हुई. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला सड़क पार कर रही थी और उसने सामने से आ रहे टेम्पो ट्रैवलर को नहीं देखा. अचानक वह सड़क पर आ गई. इस दौरान महिला को बचाते हुए टैंपो ट्रैवलर पलट गया.

टेम्पो ट्रैवलर सड़क पर पलटी

टेम्पो ट्रैवलर ड्राइवर ने महिला की जान बचाने के लिए गाड़ी को दाईं ओर मोड़ने की कोशिश की. लेकिन इसी दौरान ड्राइवर का वाहन पर नियंत्रण टूट गया और टेम्पो ट्रैवलर सड़क के दूसरी तरफ पलट गई. हादसे के बावजूद टेम्पो में सवार सभी यात्री मामूली चोटों के साथ बच गए. महिला को भी हल्की चोटें आईं.

Reckless Pedestrian Causes Tempo Traveller to Overturn on Guruvayankere–Karkala Road



In a shocking incident on Saturday, August 4, a tempo traveller overturned while attempting to avoid hitting a woman who was carelessly crossing the Guruvayankere–Karkala road near… pic.twitter.com/dkoc23s6Ue — Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) October 5, 2025

यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह अचानक सड़क पार करने वाली महिला ने ड्राइवर को मुश्किल स्थिति में डाल दिया और ड्राइवर ने पल भर में अपना जीवन जोखिम में डालते हुए गाड़ी को मोड़ने की कोशिश की.

सड़क पर सतर्कता बेहद जरूरी

लोगों का कहना है कि यह घटना सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों की लापरवाही और सावधानी न बरतने का परिणाम है. सड़क पर ऐसे पल अक्सर ड्राइवरों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं. अचानक किसी पैदल यात्री के सड़क पार करने से चालक को तेजी से निर्णय लेने पड़ते हैं, जिससे वाहन पलटने या दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है.

यह घटना एक चेतावनी के रूप में सामने आई है कि सड़क पर सतर्कता और जिम्मेदारी बेहद जरूरी है. एक क्षण की लापरवाही किसी के जीवन को खतरे में डाल सकती है.