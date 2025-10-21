Video: तेज रफ्तार बाइक की कार से भयंकर भिड़ंत, हवा में उड़ा शख्स, हादसे का वीडियो वायरल

Accident Video: सोशल मीडिया पर एक सड़क हादसे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार सड़क से सामान्य रफ्तार में जा रही थी. तभी दूसरी ओर से एक बाइक सवार काफी तेज स्पीड में आता है और बिना ध्यान दिए सीधे कार से टकरा जाता है.

टक्कर से सड़क पर गिरा बाइक सवार

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि बाइक सवार ने कार को आते हुए नहीं देखा, शायद उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वह ब्रेक नहीं लगा पाया. जैसे ही टक्कर होती है, आसपास मौजूद लोग तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं. यह टक्कर इतनी जोरदार होती है कि बाइक सवार हवा में उछलकर कार की छत पर गिरता है और फिर नीचे सड़क पर जा गिरता है.

फिलहाल इस वायरल वीडियो को देखकर यह साफ नहीं हो पाया है कि यह घटना किस शहर या राज्य की है, घटना का वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे अलग-अलग जगहों से शेयर किया जा रहा है. वीडियो में नंबर प्लेट भी साफ नजर नहीं आ रही, जिससे लोकेशन की पहचान मुश्किल हो रही है.

वीडियो देखकर लोगों ने किए कमेंट

लोगों ने वीडियो देखकर अलग-अलग प्रतिक्रिया दी हैं. किसी ने कहा कि हेलमेट नहीं लगा रखा था तो किसी ने कहा शायद उसका ध्यान कहीं और था. अक्सर तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह से ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें न केवल चालक बल्कि अन्य लोग भी घायल हो जाते हैं. लोगों का कहना है कि सड़क पर वाहन चलाते समय सावधानी और रफ्तार पर नियंत्रण बेहद जरूरी है.