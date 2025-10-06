Nagin Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में दावा किया गया है कि एक नागिन लगातार 5 घंटे एटीएम के बाहर बैठी रही और एटीएम रूम के अंदर खड़े शख्स का इंतजार करती रही. दावा है कि नागिन उस शख्स से बदला लेना चाहती थी, जो कुछ समय पहले उसके साथी सांप को नुकसान पहुंचा चुका था. यह घटना किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगती.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वीडियो के अनुसार, वह शख्स उसी इलाके में रहता है और उस दिन एटीएम के अंदर पैसे निकालने गया था. तभी नागिन एटीएम के बाहर पहुंच गई और वहां फन उठाकर बैठ गई. आसपास के लोग डर के मारे पास नहीं जा सके. कुछ लोगों ने लाठी और डंडे से नागिन को भगाने की कोशिश भी की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई.

ATM के बाहर खड़ी रही नागिन एक आदमी से बदला लेने के लिए।फ़िल्मों में देखा अब रियल में दिखने लगा है😳😱

लोगों ने नागिन 🐍 को भागने का प्रयास किया लेकिन टस से मस नहीं हुई। pic.twitter.com/lU7x2vzI1L — SOFT DREAMER (@Leo_Mkd83) October 4, 2025

इस दौरान मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई. लोगों ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं - कोई इसे नाग-नागिन का बदला बता रहा है तो कोई इसे मात्र संयोग मान रहा है.

वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची

घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. उन्होंने नागिन को सावधानी से पकड़ा और पास के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया. लोगों ने राहत की सांस ली लेकिन यह अनोखी घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई.