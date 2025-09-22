Video: बाइक को बनाया रॉकेट! फिर ऐसी लगी टक्कर, उठ नहीं पाया शख्स, हादसे का वीडियो वायरल

Pulsar 220 and car collision: सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पल्सर 220 बाइक और कार के बीच हुए हादसे को दिखाया गया है. घटना कुछ इस तरह की थी कि बाइक सड़क पर तेज रफ्तार में आ रही थी और कार सड़क पार कर रही थी. बाइक चालक ने नियंत्रण खो दिया और पल्सर 220 सीधे कार से टकरा गई.

टक्कर से बाइक चालक सड़क पर गिरा

वीडियो में देखा जा सकता है कि टक्कर लगते ही बाइक चालक सड़क पर गिर गया. टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे. हादसे के तुरंत बाद बाइक चालक उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह भाग नहीं पाया. वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और आगे भागने से रोक दिया.

Pulsar 220 rams into car💀. pic.twitter.com/KjKuZpvDgR — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) September 20, 2025

बताया जा रहा है कि पल्सर की रफ्तार काफी तेज थी, जिस कारण बाइक चालक को वाहन पर नियंत्रण रखने में मुश्किल हुई और दुर्घटना हो गई. हालांकि, कार में बैठे लोग सुरक्षित रहे, लेकिन बाइक चालक को चोटें आई हैं. आसपास के लोगों ने उसे संभाला और पुलिस को तुरंत सूचना दी.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

इस पूरे हादसे का वीडियो पास में लगे एक बाइकर्स के कमरे के सीसीटीवी में कैद हो गया. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पल्सर 220 कार से टकराई और बाइक चालक सड़क पर गिर गया. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इस घटना पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग बाइक चालक की लापरवाही को जिम्मेदार बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग सड़क पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं.

पुलिस ने भी वीडियो देखकर बाइक चालक की पहचान कर ली है और उसे हिरासत में लिया गया है. अधिकारियों ने कहा कि तेज रफ्तार और लापरवाही अक्सर सड़क हादसों का मुख्य कारण होती है.