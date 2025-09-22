Video: वक्त अच्छा था! दूसरे के घर में झांक रहे चचा के साथ हुआ कुछ ऐसा, अभी तक Shock में हैं!

Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और राहत की सांस भी ले रहे हैं. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क पर टहल रहे थे. चलते-चलते वे पास के एक घर की तरफ देखने लगे, मानो अंदर झांक रहे हों. तभी अचानक से घर की दीवार भरभराकर गिर पड़ी. लेकिन गनीमत रही कि बुजुर्ग समय रहते कुछ कदम आगे बढ़ चुके थे और बड़ी अनहोनी से बाल-बाल बच गए.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

यह पूरा दृश्य आसपास लगे किसी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो बाद में सोशल मीडिया पर आ गया. वीडियो को देखकर लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे किस्मत का कमाल बता रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि यह जाको राखे साइयां, मार सके न कोय वाली कहावत का जीता-जागता उदाहरण है.

घटना के दौरान दीवार इतनी तेजी से गिरी कि देखने वालों की सांसें थम गईं. अगर बुजुर्ग व्यक्ति कुछ सेकंड और वहीं रुक जाते, तो दीवार उनके ऊपर गिर सकती थी और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी. सौभाग्य से वे कुछ कदम आगे बढ़ चुके थे और इस तरह सुरक्षित बच निकले.

वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी दिलचस्प रही हैं. कई यूजर्स ने बुजुर्ग की किस्मत को सलाम किया तो कुछ ने मजाकिया ढंग से कमेंट भी किए. हालांकि, सभी इस बात से सहमत दिखे कि यह वाकया बुजुर्ग के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था.

पुरानी और जर्जर दीवारें अचानक गिरकर कभी भी किसी की जान के लिए खतरा बन सकती हैं. यही वजह है कि लोग इस वीडियो को साझा करते हुए सलाह भी दे रहे हैं कि पुराने घरों या दीवारों के पास सावधानी बरतनी चाहिए.