हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 'तड़पाओगे तड़पा लो', रामलीला में शूर्पणखा का दिखा मॉडर्न रूप', गाना गाकर लक्ष्मण को रिझाया

Video: 'तड़पाओगे तड़पा लो', रामलीला में शूर्पणखा का दिखा मॉडर्न रूप', गाना गाकर लक्ष्मण को रिझाया

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में रामलीला के दौरान शूर्पणखा तड़पाओगे तड़पा लो गाने पर लक्ष्मण को रिझाती दिखी. कुछ लोग मनोरंजन मान रहे हैं, जबकि हिंदू संगठन इसे आस्था के खिलाफ बता रहे हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 01 Oct 2025 06:51 PM (IST)
Raamleela Video: सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रामलीला के दौरान लक्ष्मण और शूर्पणखा का सीन दिखाया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि शूर्पणखा अपने डायलॉग के दौरान “तड़पाओगे तड़पा लो” वाले गाने पर लक्ष्मण को रिझाने की कोशिश करती दिख रही है. इस दृश्य को देखने के बाद लोग काफी हैरान और नाराज हैं.

वीडियो रामायण की आस्था के खिलाफ

इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों में इस बात को लेकर विवाद शुरू हो गया है कि रामायण जैसी पवित्र और धार्मिक कथा को अब किस तरह पेश किया जा रहा है. कुछ लोगों का कहना है कि यह रामायण की पवित्रता और आस्था के खिलाफ है. उनका मानना है कि इस तरह के मॉडर्न रूपांतर धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं और आने वाले समय में रामायण की स्थिति बहुत चिंताजनक हो सकती है.

वहीं, कुछ लोग इस वीडियो को मनोरंजन का हिस्सा मान रहे हैं. उनका कहना है कि रामलीला में नए बदलाव और आधुनिक टच जोड़ना गलत नहीं है. उन्होंने इसे सिर्फ मनोरंजन और युवा दर्शकों को आकर्षित करने का प्रयास बताया. सोशल मीडिया पर इस वीडियो के तहत कई यूजर्स ने अपने-अपने विचार साझा किए.

सोशल मीडिया पर हुआ वायरल वीडियो

कुछ ने कहा कि यह शूर्पणखा का नया रूप है और यह लोगों को पसंद आ रहा है, जबकि कई लोगों ने लिखा कि इसे रोकना चाहिए और धार्मिक कथाओं की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए. हिंदू संगठन भी इस वीडियो से आहत हैं. उनका कहना है कि रामायण को इस तरह का आधुनिक या अश्लील रूप देना सही नहीं है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि धार्मिक कथाओं और पात्रों का सम्मान करें और किसी भी तरह की अशोभनीय सामग्री का विरोध करें.

Published at : 01 Oct 2025 06:51 PM (IST)
Social Media VIRAL VIDEO
