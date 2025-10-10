Video: 6 लड़कियों ने दिल्ली मेट्रो में काटा बवाल, गाने गए और लगाए ठुमके, वीडियो वायरल

Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो से आए दिन कोई न कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है. कभी कोई यात्री गाना गाता दिखता है, तो कभी कोई डांस करता है. लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह थोड़ा अलग और मजेदार है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दिल्ली मेट्रो के डिब्बे में कुछ लड़कियां बीच में खड़ी होकर अंताक्षरी खेल रही हैं. वे बारी-बारी से गाने गा रही हैं और बीच-बीच में उन गानों पर डांस भी कर रही हैं. उनके इस मस्तीभरे अंदाज को देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए.

अंताक्षरी खेलता देख लोगों ने बनाया वीडियो

वीडियो में साफ दिख रहा है कि लड़कियां मेट्रो के बीचोंबीच खड़ी हैं. जैसे ही एक लड़की गाना खत्म करती है, दूसरी लड़की तुरंत अगला गाना शुरू कर देती है. बाकी लड़कियां तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ाती हैं और कुछ तो झूमते हुए डांस भी करने लगती हैं. उनके चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ नजर आ रहा है. यह नजारा देखकर मेट्रो में बैठे यात्री भी मुस्कुरा उठे. कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन निकालकर इस पल को रिकॉर्ड कर लिया.

बताया जा रहा है कि यह वीडियो कुछ दिनों पहले की है, जब ये लड़कियां अपने दोस्तों के साथ सफर कर रही थीं. मस्ती-मजाक के मूड में उन्होंने मेट्रो में ही अंताक्षरी शुरू कर दी. किसी यात्री ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो देखकर यूजर्स ने किए कमेंट

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग हैं. कुछ लोगों का कहना है कि लड़कियों ने माहौल को खुशनुमा बना दिया, जबकि कुछ यूजर्स का कहना है कि मेट्रो सार्वजनिक स्थान है, यहां ऐसा नहीं करना चाहिए. फिर भी, कई लोगों ने इस वीडियो को मजेदार बताते हुए कहा कि कभी-कभी ऐसे पल ही दिन को खुशगवार बना देते हैं.