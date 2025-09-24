Mother Slapped Daughter: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला और पुरुष एक लड़की को सरेआम थप्पड़ जड़ रहे हैं. दावा है कि वीडियो में दिख रहे लोग लड़की के परिजन है. दावा कर बताया जा रहा है कि लड़की स्कूल से बंक मार रोज घूमने जाती थी, जब ये बात उसके परिजनों को पता चली तो उन्होंने लड़की की सरेआम पिटाई कर दी.

मां ने बेटी को जड़े कई चांटे

बताया जा रहा है कि कई दिनों तक नजर रखने के बाद लड़की की मां ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया. जैसे ही लड़की स्कूल के नाम पर घर से बाहर निकली, मां ने रास्ते में उसे रोक लिया और सच्चाई सबके सामने आ गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि मां ने गुस्से में अपनी बेटी को कई चांटे मारे और डांटा. आसपास मौजूद लोग भी इस नजारे को देखते रह गए.

पढ़ाई और स्कूल के बहाने रोज मां-बाप को धोखा दे रही थी... और फिर रंगे हाथ पकड़ी गई pic.twitter.com/pOs44JHxsk — The News Basket (@thenewsbasket) September 23, 2025

लोगों का कहना है कि लड़की पढ़ाई और स्कूल के बहाने अपने मां-बाप को धोखा दे रही थी, जिससे मां का गुस्सा फूट पड़ा. यह घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. वीडियो सामने आने के बाद लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं.

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने किए कमेंट

कुछ लोग कह रहे हैं कि माता-पिता को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए ताकि वे गलत रास्ते पर ना जाएं. वहीं कुछ ने मां की सख्ती को सही ठहराया और कहा कि ऐसे मामलों में बच्चों को अनुशासन सिखाना जरूरी होता है. दूसरी तरफ कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि बच्चों के साथ बातचीत कर उन्हें समझाना ज्यादा बेहतर तरीका होता है, क्योंकि मारने-पीटने से वे और ज्यादा जिद्दी या गलत दिशा में जा सकते हैं.