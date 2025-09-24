हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: बीच सड़क भयंकर कुटाई! स्कूल से बंक मार घूमने जाती थी लड़की, मां ने बरसाए थप्पड़, वीड़ियो वायरल

Video: बीच सड़क भयंकर कुटाई! स्कूल से बंक मार घूमने जाती थी लड़की, मां ने बरसाए थप्पड़, वीड़ियो वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि एक लड़की स्कूल का बंक मार रोजाना घूमने जाती थी. पता चलने पर मां-बाप ने लड़की को थप्पड़ जड़ दिए.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 24 Sep 2025 10:12 AM (IST)
Preferred Sources

Mother Slapped Daughter: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला और पुरुष एक लड़की को सरेआम थप्पड़ जड़ रहे हैं. दावा है कि वीडियो में दिख रहे लोग लड़की के परिजन है. दावा कर बताया जा रहा है कि लड़की स्कूल से बंक मार रोज घूमने जाती थी, जब ये बात उसके परिजनों को पता चली तो उन्होंने लड़की की सरेआम पिटाई कर दी. 

मां ने बेटी को जड़े कई चांटे

बताया जा रहा है कि कई दिनों तक नजर रखने के बाद लड़की की मां ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया. जैसे ही लड़की स्कूल के नाम पर घर से बाहर निकली, मां ने रास्ते में उसे रोक लिया और सच्चाई सबके सामने आ गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि मां ने गुस्से में अपनी बेटी को कई चांटे मारे और डांटा. आसपास मौजूद लोग भी इस नजारे को देखते रह गए.

लोगों का कहना है कि लड़की पढ़ाई और स्कूल के बहाने अपने मां-बाप को धोखा दे रही थी, जिससे मां का गुस्सा फूट पड़ा. यह घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. वीडियो सामने आने के बाद लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं.

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने किए कमेंट

कुछ लोग कह रहे हैं कि माता-पिता को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए ताकि वे गलत रास्ते पर ना जाएं. वहीं कुछ ने मां की सख्ती को सही ठहराया और कहा कि ऐसे मामलों में बच्चों को अनुशासन सिखाना जरूरी होता है. दूसरी तरफ कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि बच्चों के साथ बातचीत कर उन्हें समझाना ज्यादा बेहतर तरीका होता है, क्योंकि मारने-पीटने से वे और ज्यादा जिद्दी या गलत दिशा में जा सकते हैं.

Published at : 24 Sep 2025 10:12 AM (IST)
Tags :
VIRAL VIDEO Mother Slapped Daughter
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भारत हमारे साथ है...', रूस- यूक्रेन जंग के बीच जेलेंस्की का चौंकाने वाला बयान, कर दिया बड़ा दावा
'भारत हमारे साथ है...', रूस- यूक्रेन जंग के बीच जेलेंस्की का चौंकाने वाला बयान, कर दिया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
विश्व
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत हमारे साथ है...', रूस- यूक्रेन जंग के बीच जेलेंस्की का चौंकाने वाला बयान, कर दिया बड़ा दावा
'भारत हमारे साथ है...', रूस- यूक्रेन जंग के बीच जेलेंस्की का चौंकाने वाला बयान, कर दिया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
विश्व
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
ओटीटी
यूट्यूबर अरमान मलिक ने प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ा, पहली पत्नी पायल मलिक को दिया तलाक? दूसरी पत्नी कृतिक संग ये है प्लानिंग!
यूट्यूबर अरमान मलिक ने प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ा, पहली पत्नी पायल को दिया तलाक? दूसरी पत्नी कृतिक संग ये है प्लानिंग!
बिहार
Bihar Weather: बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
यूटिलिटी
उज्ज्वला योजना में 25 लाख महिलाओं को मिलेगा फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन, ऐसे करें आवेदन
उज्ज्वला योजना में 25 लाख महिलाओं को मिलेगा फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन, ऐसे करें आवेदन
ट्रैवल
थाइलैंड घूमने का मन है तो ट्राई करें IRCTC का यह पैकेज, कम पैसों में मिलेगा भरपूर मजा
थाइलैंड घूमने का मन है तो ट्राई करें IRCTC का यह पैकेज, कम पैसों में मिलेगा भरपूर मजा
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget