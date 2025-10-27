Karnataka News: सड़कों पर गड्ढों से हर साल हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं, बावजूद प्रशासन की नींद नहीं खुलती और हर दिन कोई ना कोई इन गड्ढों का शिकार बन जाता है. ताजा मामला कर्नाटक के मंगलुरु का है, जहां एक कपल स्कूटी से जा रहा था, तभी पानी से भरे एक गड्ढे में उनकी स्कूटी गिर जाती है. इस हादसे का वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है.

घटना वेलेंसिया-गोरिगुडा रोड की बताई जा रही है. कुछ दिन पहले बेंगलुरु में भी गड्ढों को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन अब वही समस्या मंगलुरु में देखने को मिल रही है. शहर की सड़कों पर बने गहरे गड्ढे लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं और हादसों का कारण बन रहे हैं.

गड्ढा में संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा

घटना का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक दंपती स्कूटी से सड़क पर जा रहा था. जैसे ही वे वेलेंसिया-गोरिगुडा रोड के उस हिस्से में पहुंचे, जहां सड़क पर गड्ढे थे, स्कूटी अचानक उस गड्ढे में जा गिरी. स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया और दोनों सड़क पर गिर पड़े.

From Bengaluru to Mangaluru, pothole menace continues. A biker lost control & fell down after hitting a pothole near Mangaluru's Valencia junction last night, locals say this stretch has been in this condition for 2 years now & repeated cries for help have fallen on deaf ears. A… pic.twitter.com/lYj7tHpzdy — Deepak Bopanna (@dpkBopanna) October 24, 2025

गिरते ही पीछे से आ रहा एक ऑटो चालक तुरंत रुका और दोनों की मदद के लिए दौड़ा. उसने स्कूटी सवार दंपती को उठाया. वहीं, पास की दुकान में खड़ा एक व्यक्ति भी मदद के लिए आगे आया और घायलों को उठने में सहायता की. बताया जा रहा है कि हादसे में दोनों को मामूली चोटें आई हैं, हालांकि कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ.

लोगों ने प्रशासन से सड़क मरम्मत की मांग

लोगों का कहना है कि यह सड़क लंबे समय से खराब हालत में है और कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन नगर निगम ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत करने की मांग की है ताकि ऐसे हादसे दोबारा न हों.

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा भी देखा जा रहा है. कई यूजर्स ने लिखा कि शहर स्मार्ट बनने से पहले सड़कों को सुरक्षित बनाया जाए. वहीं कुछ ने कहा कि गड्ढे अब हादसों की पहचान बन चुके हैं.