Video: सबसे क्यूट वीडियो! बच्ची ने बिल्ली के बच्चे को स्कूल बैग में रखा, पकड़े जाने पर दिए क्यूट एक्सप्रेशन
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक क्यूट वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्ची चारपाई पर बैठकर होमवर्क कर रहा थी और उसके बैग में बिल्ली का बच्चा बैठा था. फिर उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आप भी हंसेंगे.
Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद प्यारा और मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग हंसते-हंसते अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटी बच्ची चारपाई पर बैठकर स्कूल का होमवर्क कर रही है, लेकिन इसने अपने स्कूल बैग में एक बिल्ली का बच्चा बिठा रखा था, जैसे वह उसका साथी हो.
टोकने पर बच्ची ने बिल्ली के बच्चे निकाला बाहर
जैसे ही बच्ची के घर का एक सदस्य यह नजारा देखता है, वह थोड़ा हंसने लगती है और बच्ची बिल्ली के बच्चे को बाहर निकाल देती है. यह दृश्य काफी मजेदार है क्योंकि बच्ची मासूमियत भरे अंदाज में अपने बैग में बिल्ली को रखने की वजह बताने की कोशिश करती है.
छोटे बच्चों का बैग स्कूल जाने से पहले ज़रूर देखें 😄 pic.twitter.com/ukFipRllkF— Arvind Chotia (@arvindchotia) October 7, 2025
वीडियो में आगे दिखाया गया कि जैसे ही बच्ची बिल्ली को बाहर निकालती है, घर का सदस्य वीडियो बनाना शुरू कर देता है और खुद हंसने लगता है. वह बच्ची से पूछता है कि तुमने बिल्ली को अपने बैग में क्यों रखा? बच्ची बड़े ही मासूम अंदाज में जवाब देती है, बस ऐसे ही. उसकी यह मासूम प्रतिक्रिया और सवाल-जवाब देखकर कोई भी हंस पड़ता है.
सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग खूब मजे ले रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि यह वीडियो मासूमियत और बचपन की प्यारी यादें ताजा कर देता है. कुछ लोगों ने लिखा कि बच्चे की यह मासूम हरकत और बिल्ली की नन्ही हरकतें देखकर उनका दिन बन गया. अंत में देखा जा सकता है कि बच्चा अपने होमवर्क में व्यस्त हो जाता है, जबकि बिल्ली का बच्चा घर के सदस्य के हाथ में चला जाता है.
