Railway Station Video: सोशल मीडिया पर एक रेलवे स्टेशन का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर किसी का दिल दहल जाएगा. वीडियो में एक छोटा बच्चा चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता हुआ नजर आता है. शुरुआत में लग रहा था कि वह आसानी से ट्रेन पर चढ़ जाएगा, लेकिन कुछ ही पलों में यह नजारा खतरनाक बन गया.

नजारा देखकर लोगों की थमी सांसें

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि बच्चे के एक हाथ में सामान था और दूसरे हाथ से उसने ट्रेन का हैंडल पकड़ रखा था. ट्रेन धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी, और बच्चा उसी दौरान चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वह सीधे ट्रेन के नीचे गिर पड़ा. यह देखकर आसपास मौजूद लोगों की सांसें थम गईं, सबको लगा कि अब कुछ अनहोनी हो जाएगी.

ट्रेन के नीचे गिरा लड़का पर घबराया नहीं, लेटा रहा और जान बचा ली।

ये मत देखो की लड़का गिरा हुआ है

इस सिचुएशन में भी घबराया नहीं और लेटा रहा और ख़ुद को बचाय

सिचुएशन कैसी भी आदमी को घबराना नहीं चाहिए उसका सामना करना चाहिए। pic.twitter.com/CZzsv3QR8S — Shagufta khan (@Digital_khan01) October 13, 2025

मगर किस्मत ने उसका साथ दिया. बच्चे ने जैसे ही महसूस किया कि वह गिर गया है, उसने घबराने के बजाय तुरंत खुद को ट्रैक के बिल्कुल किनारे लेटा लिया. इस समझदारी की वजह से उसकी जान बच गई. ट्रेन उसके ऊपर से नहीं, बल्कि बिल्कुल पास से गुजर गई. कुछ ही सेकंड बाद जब ट्रेन निकल गई तो लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और बच्चे को उठाया.

लोगों ने बच्चे को ट्रैक से सुरक्षित बाहर निकला

वीडियो में देखा जा सकता है कि वहां मौजूद लोगों ने बच्चे को ट्रैक से उठाकर सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया. बताया जा रहा है कि बच्चे को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन अब वह पूरी तरह सुरक्षित है.

इस घटना ने सोशल मीडिया पर हर किसी को झकझोर दिया है. लोग कमेंट कर चेतावनी दे रहे हैं कि चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश बेहद खतरनाक हो सकती है. कई यूजर्स बच्चे की समझदारी की तारीफ भी कर रहे हैं कि उसने घबराने के बजाय खुद को सुरक्षित बचाने का सही तरीका अपनाया.