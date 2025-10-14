Video: तू तो गया आज! झूला झूल रहे बच्चे ने पिता के साथ किया कुछ ऐसा, वीडियो देख लगाएंगे ठहाके!

Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर किसी की हंसी छूट रही है. वीडियो में एक प्यारा सा बच्चा झूले पर खेलता हुआ नजर आता है. शुरुआत में सब कुछ सामान्य चलता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद जो होता है, उसे देखकर आप भी हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे.

पिता के सिर पर जा लगा झूला

वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा झूले पर बैठा झूल रहा था. कुछ देर बाद वह अचानक झूला छोड़ देता है और आगे की ओर चलने लगता है. जाते-जाते वह मजाक में झूले को एक जोर का धक्का दे देता है. बच्चे को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसके इस छोटे से मजाक का क्या नतीजा होगा. झूला जैसे ही पीछे की ओर गया, वहां उसके पीछे बैठे पिता के सिर पर जाकर जोर से लग गया.

पिता को अचानक झूले की टक्कर लगने से हल्का सा झटका लगा और उन्होंने सिर पकड़ लिया. तभी बच्चा पीछे मुड़कर देखता है और समझ जाता है कि गलती हो गई है. जैसे ही उसके पिता उठने लगे, बच्चा वहां से भाग खड़ा होता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पिता पीछे-पीछे हंसते हुए बच्चे को पकड़ने की कोशिश करते हैं और बच्चा आगे-आगे भागता जाता है.

वीडियो देखकर लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स

पूरा वीडियो कुछ सेकंड का ही है, लेकिन इसे देखकर हर कोई मुस्कुरा रहा है. लोग कमेंट्स में मजेदार बातें लिख रहे हैं, कोई कह रहा है बाप का बदला बच्चा देगा, तो कोई लिख रहा है पापा के प्यार की कीमत झूले से चुकाई. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं.