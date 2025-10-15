Video: इतनी जल्दी है किस बात की? फाटक पर ट्रेन के लपेटे में आई कार, एक सेकंड में बिगड़ गई सूरत

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार ड्राइवर की लापरवाही ने बड़ा हादसा हो गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि रेलवे फाटक बंद था और वहां दो गाड़ियां पहले से रुकी हुई थीं. तभी अचानक पीछे से एक कार आती है और ड्राइवर बिना सोचे-समझे रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश करता है.

कार का आगे का हिस्सा हुआ चकनाचूर

शायद कार ड्राइवर को अंदाजा नहीं था कि ट्रेन आने ही वाली है. जैसे ही उसने सामने से आती ट्रेन को देखा, उसने गाड़ी को तेजी से साइड करने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. ट्रेन ने कार के अगले हिस्से को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया.

Video देखकर आपका कलेजा बाहर आ जाएगा। देखिए रेलवे में कैसे समान की loding की जाती है😲 pic.twitter.com/cghyr1AaV9 — Sandeep Choudhary (@ChoudhriSandy) October 14, 2025

वीडियो में देखा जा सकता है कि टक्कर के बाद कार रेलवे ट्रैक के एक किनारे जा रुकती है. गनीमत यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन कार को भारी नुकसान हुआ. मौके पर मौजूद लोगों ने जब यह नजारा देखा तो वे हैरान रह गए. कुछ लोग कार चालक की लापरवाही पर गुस्सा भी जाहिर करते दिखे.

वायरल वीडियो पर सामने आए लोगों के रिएक्शन

इस घटना को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई कह रहा है कि ऐसे लापरवाह ड्राइवर खुद की नहीं, दूसरों की जान भी खतरे में डालते हैं. वहीं कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि यह घटना सभी के लिए सबक है कि रेलवे फाटक पार करते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए.