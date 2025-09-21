Video: इंसानीयत मर गई एक दम! बारिश की वजह से लेट हुआ ऑर्डर तो डिलीवरी बॉय को पीटा, वीडियो वायरल

Karnataka News: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां दो युवकों ने सिर्फ खाना देर से पहुंचाने पर एक डिलीवरी एजेंट की बेरहमी से पिटाई कर दी. यह घटना बायतरायणपुरा, मैसूर रोड के पास रविवार रात हुई थी. पुलिस ने इस मामले में शुक्रवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

एक घंटे देरी की वजह से हुई बहस

गिरफ्तार किए गए युवकों के नाम मुबारक अहमद और शाहरुख बताए जा रहे हैं. दोनों ही बापूजनगर में टू-व्हीलर मैकेनिक का काम करते हैं. पुलिस के अनुसार, दोनों ने ऑनलाइन नॉन-वेज खाना ऑर्डर किया था. लेकिन उस दिन बेंगलुरु में भारी बारिश हो रही थी, जिसके कारण डिलीवरी एजेंट चांद पाशा ऑर्डर लेकर लगभग एक घंटे देर से पहुंचा.

Food Delevery boy Assaulted over a late delivery - Bengaluru pic.twitter.com/4DyieO2d2l — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) September 20, 2025

देर से खाना मिलने पर दोनों आरोपी गुस्से में आ गए और पाशा से बहस करने लगे. पाशा ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि बारिश के कारण देरी हुई, लेकिन शाहरुख ने उस पर गाली-गलौज करना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं, उसने खाना छीन लिया और करीब 350 रुपये का बिल देने से भी इनकार कर दिया. पाशा का कहना है कि उसे बेवजह अपमानित किया गया और शाहरुख ने बदतमीजी करते हुए खाने का पैकेट छीन लिया.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

जब पाशा ने पैसे देने की बात कही, तो शाहरुख उसके वाहन पर चढ़ गया और डिलीवरी बैग से बाकी ऑर्डर निकालने की कोशिश करने लगा. इस पर पाशा ने उसका विरोध किया. तभी मुबारक अहमद ने उस पर हमला कर दिया. पुलिस के अनुसार, दोनों युवकों ने पास में रखे कचरे के डिब्बों और अन्य सामान से पाशा को पीटा.

यह पूरी घटना वहां मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड कर ली और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और पीड़ित पाशा से शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है.