Video: चोरी-फिर सीनाजोरी! किसी और की कार से पेट्रोल निकालने लगी महिला, टोकने पर किया ड्रामा

Video: सोशल मीडिया पर एक मजेदार लेकिन चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक आंटी को देखा जा सकता है जो किसी और की गाड़ी से पेट्रोल निकाल रही हैं. आंटी का कॉन्फिडेंस देखकर हर कोई दंग रह गया है.

नजारा देखकर हैरान हुआ कार मालिक

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क किनारे एक शख्स ने अपनी कार खड़ी की थी. कुछ देर बाद वहां एक आंटी स्कूटी लेकर आती हैं और कार के पास जाकर बड़ी ही बेफिक्री से पाइप लगाकर पेट्रोल निकालने लगती हैं. थोड़ी देर बाद जब कार के मालिक वहां पहुंचते हैं तो उन्हें ये अजीब नजारा देखकर समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है.

जब उन्होंने आंटी से पूछा कि मैडम, आप क्या कर रही हैं? तो आंटी बेहद कॉन्फिडेंस से जवाब देती हैं कि मेरी गाड़ी की चाबी भाई लेकर गया है, इसलिए मैं पेट्रोल ले रही हूं. ये सुनकर शख्स और भी हैरान रह जाता है.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

जब शख्स अपनी गाड़ी की चाबी से लॉक खोलता है तो आंटी कहती हैं, गाड़ी की चाबी तो सबकी एक जैसी होती है और फिर उसी कॉन्फिडेंस के साथ बहस करने लगती हैं कि पेट्रोल स्कूटी में डालना है. वहां मौजूद लोग इस बहस को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे.

वीडियो को जिसने भी देखा, वो आंटी के कॉन्फिडेंस की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक सका. सोशल मीडिया पर लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं, कोई लिख रहा है कि आंटी तो जेम्स बॉन्ड निकलीं, तो कोई कह रहा है, इतना कॉन्फिडेंस चाहिए जिंदगी में.