Video: सड़क पर थूका गुटखा, गाड़ी से उतर शख्स ने जड़ दिया थप्पड़, माफी भी मंगवाई, वीडियो वायरल

Two Guys spitting Gutkha on road: हाल ही में एक शख्स ने सड़क पर दो लोगों को गुटखा थूकते हुए देखा. यह शख्स वहां से गुजर रहा था और उसने देखा कि ये लोग सार्वजनिक जगह पर गंदगी फैला रहे थे. शख्स को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया. उसने दोनों लोगों को रोककर उनसे पूछा कि वे सड़क पर गुटखा क्यों थूक रहे हैं. शुरुआत में दोनों लोग कुछ जवाब नहीं दे पाए और घबरा गए.

थप्पड़ मारकर शख्स ने गलती महसूस करवाई

फिर वह शख्स थोड़ा कड़ा हुआ और दोनों को थप्पड़ मारकर उन्हें अपनी गलती महसूस करवाई. यह देखकर लोग भी हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने देखा कि यह शख्स सिर्फ लोगों को सचेत कर रहा था और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था.

Man recorded 2 guys spitting GUTKHA on road, slapped them & made them apologize on camera🫡

इसके बाद शख्स ने दोनों लोगों से माफी मंगवाई और कैमरे पर किया. उसने यह भी कहा कि सार्वजनिक जगह पर गंदगी फैलाना सही नहीं है और इससे समाज की स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होते हैं. दोनों लोग शर्मिंदा हुए और उन्होंने तुरंत माफी मांगी.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक व्यक्ति ने आम लोगों की मदद से दूसरों को सुधारने की कोशिश की. इस घटना के बाद लोग इस शख्स की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें भी ऐसे ही जागरूक होना चाहिए.

सोशल मीडिया पर यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और लोगों ने कहा कि ऐसे ही छोटे-छोटे प्रयास से हम अपने शहर और समाज को साफ-सुथरा और सुरक्षित बना सकते हैं. यह घटना साफ-साफ दिखाती है कि जागरूक नागरिक कैसे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं.