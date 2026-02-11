एप-बेस्ड कैब सर्विस को लेकर एक बार फिर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. इस बार मामला 180 रुपये की एक छोटी सी कैब राइड से जुड़ा है, लेकिन सवाल बड़े खड़े हो गए हैं. एक वायरल वीडियो में एक महिला यात्री, गाड़ी के साइज और एयर-कंडीशनिंग को लेकर असंतोष जताने के बाद अपनी कैब राइड कैंसिल करती नजर आ रही है. वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर पैसेंजर्स की उम्मीदों और ड्राइवरों की मजबूरियों को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई है.

वैगनार कार देख भड़की महिला यात्री

वायरल वीडियो, जो कथित तौर पर कैब ड्राइवर ने रिकॉर्ड किया है, उसमें महिला यात्री को WagonR कार पर नाराज होते देखा जा सकता है. महिला का कहना है कि गाड़ी बहुत छोटी है और उसे पूरी तरह AC चलाने की जरूरत है, जबकि मौसम सर्दी का है. ड्राइवर शांति से समझाता है कि WagonR एक इकोनॉमी कैटेगरी की कार है और इस किराए में इससे ज्यादा सुविधाएं संभव नहीं हैं.

"एक महिला ने टैक्सी बुक की...

WagonR आ गई, और वो नाराज़ हो गई।"



ड्राइवर ने कहा—

मैडम, बेहतर गाड़ी के लिए प्रीमियम बुकिंग करनी होगी।



वो बोली—

दुबई में तो इससे बेहतर कार मिलती है!



हां, मिलती हैं ...

क्योंकि वहां उसकी क़ीमत भी ली जाती है।



भारत में ₹180 में BMW की चाहत करना… pic.twitter.com/DVz1DD44kF — Anis Ahmad (@Ansari5k) February 11, 2026

राइड कैंसिल कर बगैर भुगतान किए निकली

वीडियो में बहस तब और बढ़ जाती है जब महिला भारत की कैब सर्विस की तुलना दुबई जैसे देशों से करने लगती है. ड्राइवर जवाब देता है कि अगर ज्यादा आराम चाहिए तो प्रीमियम कैब बुक करनी चाहिए, जिसकी कीमत भी ज्यादा होती है. आखिरकार महिला कैब कैंसिल कर देती है और वीडियो में दिखता है कि वह बिना भुगतान किए वहां से चली जाती है.

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दी प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की राय बंट गई. एक वर्ग ने महिला को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बजट किराए में लग्जरी की उम्मीद करना गलत है. यूजर्स का कहना है कि ₹180 की राइड में WagonR जैसी कार और सीमित सुविधाएं पूरी तरह जायज हैं. वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने महिला का समर्थन करते हुए कहा कि AC जैसी बुनियादी सुविधा हर हाल में मिलनी चाहिए, खासकर प्रदूषित शहरों में.

