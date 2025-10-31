Video: अब पड़ेगा फड़क! जिम में कसरत करते नज़र आए बाल संत अभिनव, लोग बोले- अब होगा कमबैक

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया एक ऐसी जगह बन चुका है, जहां कोई भी व्यक्ति रातों-रात सुर्खियों में आ सकता है. ऐसा ही हुआ संत अभिनव अरोड़ा के साथ, जो 'हमें फड़क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है' मीम से अचानक चर्चा में आ गए थे. हाल ही में अब उनका एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वह जिम में कसरत करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

फिटनेस पर ध्यान देते नजर आए अभिनव अरोड़ा

वीडियो में देखा जा सकता है कि अभिनव अरोड़ा बहुत ही शांत अंदाज में जिम के अंदर कसरत कर रहे हैं. सबसे पहले हाथों की स्ट्रेचिंग करते हैं. उसके बाद वे ट्रेडमिल पर चलते हुए नजर आते हैं. ट्रेडमिल पर उनका चाल-ढाल एकदम जोर से भरा लगता है, मानो वे फिटनेस के लिए अपने पर ध्यान दे रहे हों. इसी बीच वे साइक्लिंग मशीन पर भी वर्कआउट करते हैं और वे हल्के डंबल्स उठाकर एक्सरसाइज करते दिखते हैं . हर एक्सरसाइज के दौरान उनके चेहरे पर बैलेंस और धैर्य साफ दिखता है.

वीडियो देखकर लोगों ने किए कमेंट

इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि संत अभिनव का यह फिटनेस अवतार काफी प्रेरणादायक है. किसी ने कहा, अब तो कमबैक होना पक्का है, तो किसी ने लिखा, बॉडी और माइंड दोनों का विकास जरूरी है. कई यूजर्स ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि यह बहुत अच्छा है कि वे अपनी सेहत और फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं.

दरअसल, जब कोई व्यक्ति अचानक वायरल हो जाता है तो कई बार लोग उसे सिर्फ मजाक की नजर से देखते हैं. लेकिन संत अभिनव अरोड़ा का यह वीडियो बताता है कि वे अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं. फिटनेस के लिए मेहनत करना हमेशा अच्छा कदम होता है और उनकी यह कोशिश सीख देने वाली है.