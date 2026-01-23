सोशल मीडिया पर आए दिन कई वीडियो वायरल होते हैं. वहीं इन दिनों भी सोशल मीडिया पर गांव से जुड़ा एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया है, तो वहीं कई लोग हैरान भी है. यह मामला एक हलवाई से जुड़ा है, जिसने गांव में बड़े आयोजन के लिए कढ़ाई में हलवा तो बना दिया, लेकिन इसके बाद ऐसा गायब हुआ कि अब पूरा गांव उसे ढूंढता फिर रहा है. दरअसल गांव में हलवा बनाने वाले हलवाई ने ऐसा हलवा बनाया कि वह पत्थर जैसा सख्त हो गया और गांव वाले हलवे को निकालने के लिए छेनी-हथौड़ी लेकर पहुंच गए. अब यह वीडियो सामने आने के बाद यह किस्सा गांव से लेकर पूरे इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है. वहीं इस वीडियो को देखकर लोग भी कई तरह के मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.



बड़ी कढ़ाई में बना हलवा और फिर गायब हुआ हलवाई



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @renuy305 नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि गांव में एक हलवाई ने बहुत बड़ी कढ़ाई में हलवा तैयार किया है. पहले सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन हलवा बनाने के बाद हलवाई कहीं चला गया और वापस नहीं लौटा. इसके बाद जब गांव वाले हलवा निकालने पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उससे सबके होश उड़ गए. दरअसल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कढ़ाई में रखा हलवा इतना ज्यादा जम चुका था कि वह पत्थर की तरह सख्त हो गया. वहीं इस हलवे को निकालने के लिए खुरपी तक काम नहीं आई. इसके बाद गांव वालों ने हलवा निकालने के लिए छेनी और हथौड़ी का सहारा लिया. जिसके बाद यह वीडियो वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

कढ़ाही में रखा हलवा इतना जम चुका था कि वह…



यूजर्स बोले, ये हलवा है या पत्थर?

यह वीडियो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में मजेदार रिएक्शन की बाढ़ आ गई. इस वीडियो को देख कर एक यूजर ने लिखा पत्थर जैसा सख्त हलवा और शेफ गायब होने का रहस्य. वहीं दूसरे ने कमेंट किया ये हलवाई की लापरवाही का नतीजा है. एक और यूजर ने कमेंट किया ये हलवा बनाया है या पत्थर. वहीं किसी ने मलाक में कमेंट किया हलवे को हथौड़ी से काटा जा रहा है. वहीं एक यूजर बोला अगर इसे कोई खा लेता तो क्या होता तो वहीं किसी ने तंज कसते हुए कहा, लगता है बुलडोजर बुलाना पड़ेगा. इसके अलावा किसी ने कमेंट किया अबे यह कैसा हलवा है, इसमें किसी ने सीमेंट डाल दिया था क्या.

