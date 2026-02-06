Video: लो कर लो बात! महिला ने रैपिडो वाले को बना दिया 'कचरा सेठ', फिकवाया घर का कूड़ा

Viral Video: अगर कहीं जल्दी कोई सामान पहुंचाना हो तो लोग ऐप-बाइक और डिलीवरी सर्विस का सहारा लेते हैं. यह न सिर्फ सस्ता होता है बल्कि समय की भी बचत करता है. पोर्टर, रैपिडो जैसी सेवाओं के जरिए लोग घर से सामान मंगवाने या भेजने का काम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन हाल ही में एक महिला ने ऐप-बाइक बुक करके डिलीवरी एजेंट को ऐसा सामान भेजा, जिसे देखकर डिलीवरी बॉय हैरान रह गया. उसने पूरी घटना X के ज़रिए शेयर की. सब कुछ जानने के बाद नेटिज़न्स भी हैरान रह गए.

महिला ने रैपिडो डिलीवरी पार्टनर को बुक किया, लेकिन किसी जरूरी सामान के लिए नहीं बल्कि घर का कचरा फिंकवाने के लिए. डिलीवरी एजेंट ने X के ज़रिए महिला की इस हरकत की जानकारी दी. जब डिलीवरी एजेंट पिकअप लोकेशन पर गया तो उसने देखा कि एक महिला बंद कार्डबोर्ड बॉक्स के साथ खड़ी है. जब डिलीवरी एजेंट ने बॉक्स लेकर डेस्टिनेशन के लिए निकलने से पहले पेमेंट के बारे में पूछा तो महिला ने कहा कि पैसे पहले ही ऑनलाइन पे किए जा चुके हैं. ज़ाहिर है डिलीवरी एजेंट बिना कुछ कहे सामान लेकर चला गया.

A woman booked a porter through रैपिडो. The porter arrived at the location and, inside the gate, a woman handed him a cardboard box filled with goods.



Before leaving, he asked politely,

“Madam, is the payment online or cash?”



She replied,

“Brother, it’s already paid online.”… pic.twitter.com/eccfJETw5L — Hindu Pride 🕉️ (@Hindusena34r) February 4, 2026

ड्रॉप लोकेशन देख उड़ गए होश

बता दें कि जब वह ड्रॉप लोकेशन पर पहुंचा तो वह हैरान रह गया. क्योंकि ड्रॉप लोकेशन कचरा फेंकने की जगह पर दी गई थी. थोड़ा हैरान होकर डिलीवरी पार्टनर ने महिला को फ़ोन किया. उसने पूछा कि बॉक्स किसे देना है? महिला ने जवाब दिया कि उसे किसी को देने की ज़रूरत नहीं है. उसे बस बॉक्स वहीं फेंकना है, क्योंकि बॉक्स के अंदर कचरा था. महिला की बातें सुनकर डिलीवरी एजेंट पहले तो हैरान रह गया. फिर वह मन ही मन हंसा. डिलीवरी एजेंट ने सोशल मीडिया पर पूरी घटना के बारे में बताया और लिखा, "डिलीवरी सर्विस कहां चली गई है कि हम लोगों का कचरा भी ले रहे हैं."

कई लोगों ने उठाए सवाल

डिलीवरी एजेंट ने इस मामले को मज़ाक में लिया, लेकिन नेटिज़न्स का एक ग्रुप नाराज़ है. कई लोगों ने सवाल उठाया है कि महिला ने डिलीवरी एजेंट के साथ कैसा बर्ताव किया. उसे घर का कचरा ले जाने दिया भले ही उसे कितने भी अच्छे से डिब्बे में पैक करके भेजा गया हो.