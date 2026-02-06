मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम... तोतली आवाज में छोटी सी गुड़िया का वीडियो वायरल, मासूमियत कर देगी फिदा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमैं कहीं भी रहूं ऐ सनम... तोतली आवाज में छोटी सी गुड़िया का वीडियो वायरल, मासूमियत कर देगी फिदा

इस वीडियो में एक बहुत ही छोटी सी बच्ची अपनी तोतली और मासूम आवाज में गाना गाती नजर आ रही है. उसकी क्यूटनेस, कॉन्फिडेंस और प्यारे एक्सप्रेशन्स ने लोगों को अपना दीवाना बना लिया है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 06 Feb 2026 12:05 PM (IST)
आज के समय में सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों वीडियो सामने आते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक बहुत ही छोटी सी बच्ची अपनी तोतली और मासूम आवाज में गाना गाती नजर आ रही है. उसकी क्यूटनेस, कॉन्फिडेंस और प्यारे एक्सप्रेशन्स ने लोगों को अपना दीवाना बना लिया है.

अक्सर लोग कहते हैं कि बचपन में हमें ABCD तक ठीक से नहीं आती थी, लेकिन आज की यह नन्ही गुड़िया गाना गाकर सबको हैरान कर रही है. बच्ची की मासूमियत और कॉन्फिडेंस देखकर हर कोई उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहा, यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

गिटार हाथ में लेकर गा रही है प्यार भरा गाना

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटी सी बच्ची अपने हाथ में छोटा सा गिटार पकड़े हुए है. वह अपनी प्यारी तोतली आवाज में मशहूर गाना मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम गा रही है. गाना गाते समय वह हर लाइन को बड़े प्यार से गाती है और साथ ही अपने चेहरे पर बेहद क्यूट एक्सप्रेशन्स भी देती है. 

बच्ची का कॉन्फिडेंस देखकर लोग हैरान हैं, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इस तरह गाना गाना और कैमरे के सामने इतने आराम से परफॉर्म करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, उसकी मासूम मुस्कान और नटखट अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया है. 

सोशल मीडिया पर जमकर मिल रहा प्यार

यह प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X  पर @MLA_jnm5050 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. जैसे ही यह वीडियो लोगों के सामने आया, देखते ही देखते वायरल हो गया. लाखों लोग अब तक इस वीडियो को देख चुके हैं और हजारों लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

कमेंट सेक्शन में लोग बच्ची की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कोई उसकी आवाज को बहुत प्यारी बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि इतनी छोटी उम्र में इतना टैलेंट वाकई कमाल का है. कई यूजर्स ने यह भी लिखा कि यह वीडियो देखकर उनका दिन बन गया. 

Published at : 06 Feb 2026 12:04 PM (IST)
