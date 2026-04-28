मरीज ने कर दी उल्टी तो पत्नी से साफ करवा ली एंबुलेंस, वीडियो देख खौल उठेगा खून

Viral video: सरकारी अस्पतालों में खराब व्यवस्था की खबरें तो आप आए दिन सुनते होंगे, लेकिन अगर खराब व्यवस्था के साथ-साथ अस्पताल स्टाफ की इंसानियत तक मरती जा रही हो तो यह और भी चिंताजनक हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला एंबुलेंस को धो रही है. एक व्यक्ति उसकी वीडियो बनाते हुए पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रही है और किसने उसे ऐसा करने के लिए कहा. इस पर महिला बताती है कि एंबुलेंस स्टाफ ने उसे गाड़ी साफ करने को कहा है. सोशल मीडिया पर जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वह इस घटना को देखकर हैरान और गुस्से में है.

क्या है वायरल वीडियो का मामला?

वायरल वीडियो को कथित तौर पर कटनी, मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला एंबुलेंस को बाहर से धोकर साफ कर रही है. महिला से जब वीडियो बना रहे व्यक्ति ने पूछा कि आप क्यों साफ कर रही हैं और किसने कहा आपको, तो महिला बताती है कि एंबुलेंस स्टाफ ने ही उसे एंबुलेंस साफ करने के लिए कहा है. दरअसल, महिला के पति की हालत काफी ज्यादा खराब थी और उनके पति ने एंबुलेंस में ही उल्टी कर दी थी, जिसके बाद स्टाफ ने उस महिला को ही एंबुलेंस साफ करने के लिए बोल दिया. किसी भी मरीज को लाने के बाद उस एंबुलेंस को साफ करने की जिम्मेदारी एंबुलेंस स्टाफ या अस्पताल स्टाफ की होती है, न कि मरीज और उसके परिवार की. ऐसे में इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग इस पर अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

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Shocking: In Katni, Madhya Pradesh, ambulance staff allegedly forced a woman to clean their vehicle after her critically injured husband vomited inside😡 pic.twitter.com/0Enqjl1b9O — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 27, 2026

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

वायरल वीडियो को सोशल मीडिया X पर @gharkekalesh नाम के यूजर ने पोस्ट किया है, जिस पर यूजर्स काफी तेजी से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. लोगों ने एंबुलेंस स्टाफ के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं. एक यूजर ने लिखा कि क्या इन लोगों में इंसानियत खत्म हो गई है, वहीं दूसरे ने स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. कुछ यूजर्स ने इस घटना को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था और सिस्टम पर भी सवाल उठाए हैं और लिखा है कि भारत विश्व गुरु बनने की बात करता है, ऐसे बनेंगे हम विश्व गुरु. यूजर्स की नाराजगी अपनी जगह सही है, लेकिन प्रशासन को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में दोबारा न हों.

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