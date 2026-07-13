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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: देसी बारबर की दुकान पर पहुंची विदेशी मेम, कराई ऐसी कड़क फेस मसाज कि हिल गया इंटरनेट

Video: देसी बारबर की दुकान पर पहुंची विदेशी मेम, कराई ऐसी कड़क फेस मसाज कि हिल गया इंटरनेट

इस शानदार वीडियो में देखा जा सकता है कि एक विदेशी महिला बारबर की दुकान की कुर्सी पर आराम से बैठी हुई है. दुकान का नजारा बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे देश के आम कस्बों या मोहल्लों में होता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 13 Jul 2026 05:04 PM (IST)
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भारत घूमने आने वाले विदेशी सैलानी अक्सर यहां की संस्कृति और खान-पान के दीवाने हो जाते हैं. लेकिन कुछ विदेशी ऐसे भी होते हैं जो भारत की लोकल चीजों का मजा लेने से पीछे नहीं हटते. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही बेहद मजेदार और अनोखा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक विदेशी महिला भारत भ्रमण के दौरान किसी बड़े ब्यूटी पार्लर में जाने के बजाय सड़क किनारे बनी एक आम और लोकल बारबर की दुकान पर पहुंच गई. वहां उसने बारबर से जो कड़क फेस मसाज कराई, उसका वीडियो देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. विदेशी मेम का यह देसी तजुर्बा अब इंटरनेट पर हर जगह धमाल मचा रहा है.

जब नाई भैया के हत्थे चढ़ीं विदेशी मेम

वायरल हो रहे इस शानदार वीडियो में देखा जा सकता है कि एक विदेशी महिला बारब की दुकान में कुर्सी पर आराम से बैठी हुई है. दुकान का नजारा बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे देश के आम कस्बों या मोहल्लों में होता है. बारबर भैया भी पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं और अपने दोनों हाथों से महिला के चेहरे की ऐसी जबरदस्त मालिश कर रहे हैं कि देखकर ही मजा आ जाए. बारबर कभी महिला के गालों को थपथपाता है, तो कभी माथे की लकीरों को सीधा करने की कोशिश करता है. महिला भी इस अनोखी और देसी स्टाइल की मसाज का पूरा लुत्फ उठाती दिख रही है. उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि उसने अपनी जिंदगी में ऐसा तजुर्बा कभी नहीं किया होगा.

 
 
 
 
 
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चेहरे पर पट्टी और बगल में खड़े भैया का स्वैग

मसाज का यह सिलसिला यहीं नहीं थमता. वीडियो के अगले हिस्से में बारबर भैया महिला के पूरे चेहरे पर सफेद रंग की पट्टीनुमा क्रीम या मास्क लगा देते हैं जिससे उसका चेहरा पूरी तरह ढक जाता है. इसी दौरान दुकान में मौजूद एक दूसरा शख्स, जिसके खुद के चेहरे पर भी फेस पैक लगा हुआ है, वह भी कैमरे के सामने आकर विक्ट्री का साइन बनाता है. बैकग्राउंड में टंगे तौलिए और देसी दुकान का यह पूरा नजारा इस वीडियो को और भी ज्यादा मजेदार बना देता है.

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सोशल मीडिया पर जनता ने लिए मजे 'देसी मसाज का कोई तोड़ नहीं'

इस मजेदार वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के चटपटे कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने हंसते हुए लिखा, 'चलो, आज मेम को असली इंडियन मसाज का स्वाद मिल ही गया.' वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, 'बारबर भैया ने तो मेम का पूरा फेशियल ग्लो ही बदल दिया, अब यह हर बार यहीं आएंगी.' एक और यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, 'बगल में खड़े फेस पैक वाले भैया का स्वैग एकदम कड़क है.' लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और यह रील्स पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 13 Jul 2026 05:04 PM (IST)
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