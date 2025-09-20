ये कैसा एक्सीडेंट है भाई, पहले खुद चलने लगी कार, फिर ट्रक पर भी आ गया भूत; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर आए दिन अलग-अलग फनी और कई खतरनाक वीडियो वायरल होते रहते हैं. ऐसे में फिलहाल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क पर एक खतरनाक लेकिन साथ ही फनी एक्सीडेंट देखने को मिला.

वीडियो में एक कार बिना ब्रेक लगाए सड़क पर खुद चलती हुई दिखाई दे रही है और आगे से ट्रक भी उल्टा आकर कार को टक्कर मार देता है. ट्रक से टक्कर के बाद कार सड़क किनारे बने घर से टकरा जाती है. हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन यह हादसा दर्शकों के लिए चेतावनी की तरह बना गया है.

वीडियो में दिखाई दे रही लापरवाही

कार और ट्रक के टकराने की इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जाता है, कि कार को ट्रक के ऊपर लोड कर रखा था लेकिन इसे ठीक से बांधकर लोड नहीं किया गया था और चालक ने सावधानी भी नहीं बरतीं. ऐसे में जब कार के ऊपर ट्रक लोड थी और ट्रक तेज रफ्तार से एक सड़क के मोड पर घूम रहा था तभी कार ट्रक पर से अनियंत्रित होकर सड़क पर आ गई. ‌

वहीं कार को सड़क पर जाति देख ट्रक ड्राइवर भी नीचे उतरकर कार के पीछे भागता है लेकिन ट्रक ड्राइवर, ट्रक में ब्रेक लगाना भूल जाता है. जिससे ट्रक भी उल्टा चलते हुए कार से टकरा जाता है. इसके बाद ट्रक ड्राइवर अपनी समझ से उल्टे चलते हुए ट्रक में जाकर बैठता है और ब्रेक लगता है. जिससे बड़ा हादसा होने से बच जाता है. वहीं सोशल मीडिया पर लोग इस हादसे को एक सीख बता रहे हैं कि सड़क पर किसी भी वाहन को चलाते समय सतर्क रहना जरूरी है.

सोशल मीडिया पर लोग दे रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया

यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को लेकर लगातार कमेंट कर रहे हैं. इन कमेंट्स में एक व्यक्ति लिखता है कि ट्रक ड्राइवर बेवकूफ था. इसके बाद एक और यूजर ल‍िखता है कि अभी तो लेने के देने पड़ जाते. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है कि अरे भाई यह तो काफी खतरनाक और फनी एक्सीडेंट है. एक यूजर तो ट्रक ड्राइवर की लापरवाही को देखते हुए कहता हैं कि ड्राइवर ने ट्रक में ब्रेक नहीं लगाया था और न ही कार को बांधकर सही से लोड किया गया था.

वहीं एक यूजर ने तो ट्रक ड्राइवर को पागल तक बता दिया और कहा कि इसका पहले इलाज करवाना चाहिए. एक यूजर वाहन चलाते समय सावधानी बरतने को लेकर कहता हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, कोई भी वाहन चलाते वक्त कृपया सावधानी बरतें एक छोटी सी चूक आम जनता पर भारी पड़ सकती है. इस वीडियो में की गई लापरवाही कोई और न दोहराएं जैसा की वीडियो में दिखाया गया है रोड साइड घर में गाड़ी से नुकसान हुआ वहीं इस जगह पर कोई इंसान भी हो सकता है इसलिए सावधानी ही बचाव है.

