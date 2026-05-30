'चीन में गूंजा भारत माता की जय' भारत के फाइटर ने जीत के बाद ऐसे मनाया जश्न, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है. यह वीडियो किसी आम घटना का नहीं बल्कि एक ऐसे पल का है, जब एक भारतीय फाइटर ने विदेशी धरती पर जीत हासिल करने के बाद देशभक्ति का ऐसा जोश दिखाया कि लोग भावुक हो गए. मणिपुर के MMA फाइटर चुनग्रेंग कोरेन का यह वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है, जिसमें उनकी जीत के बाद की प्रतिक्रिया ने लोगों का दिल जीत लिया है.

वायरल वीडियो ने मचाया धमाल

दरअसल, यह वीडियो ‘रोड टू UFC’ इवेंट का बताया जा रहा है, जहां कोरेन ने जापान के अजेय फाइटर रयुहो मियागुची को हराकर बड़ा उलटफेर किया. जैसे ही मुकाबला खत्म हुआ, कोरेन का रिएक्शन कैमरे में कैद हो गया और यही क्लिप अब इंटरनेट पर वायरल हो रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जीत के बाद वह बेहद भावुक हो जाते हैं और अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पाते.

वीडियो में दिखा जोश और जज्बा

इस वायरल क्लिप में कोरेन जोर-जोर से ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाते नजर आ रहे हैं. उनकी आवाज में गर्व साफ सुनाई देता है. वह कहते हैं कि यह जीत उनके देश भारत के लिए है. चीन की धरती पर खड़े होकर इस तरह का देशभक्ति से भरा जश्न मनाना लोगों को बेहद पसंद आ रहा है. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है और लाखों व्यूज बटोर चुका है.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने लुटाया प्यार

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट्स की बाढ़ ला दी. एक यूजर ने लिखा, “ऐसे हीरो ही असली प्रेरणा हैं.” दूसरे यूजर ने कहा, “दिल खुश कर दिया भाई ने, गर्व है.” वहीं कई लोगों ने कोरेन की फाइटिंग स्किल्स के साथ-साथ उनके देशभक्ति वाले अंदाज की भी जमकर तारीफ की. कुल मिलाकर, यह वीडियो सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि एक भावनात्मक पल बन गया है, जिसने पूरे देश को जोड़ दिया है.

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