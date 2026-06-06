टोरंटो में भारतीयों के डांस पर मचा बवाल, कनाडाई नागरिक बोले- 'कनाडा बन गया Indian colony'

कनाडा के टोरंटो शहर से सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद, प्रवासन और नस्लवाद को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है. दरअसल, टोरंटो के एक सार्वजनिक स्थल पर एक भव्य भारतीय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया था, जहां पारंपरिक संगीत, लजीज खाने के स्टॉल और ऊर्जा से भरपूर डांस परफॉर्मेंस का सैकड़ों भारतीय मूल के लोग आनंद ले रहे थे. इस खुशी के माहौल का वीडियो तब विवादों में आ गया, जब एक विदेशी यूजर ने इसे बेहद आपत्तिजनक और विवादित कैप्शन के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया."कनाडा अब भारत की कॉलोनी बन चुका है..."

कनाडाई यूजर का भड़काऊ पोस्ट

वीडियो को शेयर करते हुए एक कनाडाई नागरिक ने सांस्कृतिक चिंता और गुस्से को हवा देते हुए लिखा, "कनाडा अब पूरी तरह से एक Indian Colony में बदल चुका है. स्थानीय नागरिक अपने ही देश में अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं. हम ऐसा अपने साथ होते हुए नहीं देख सकते." इस एक पोस्ट ने सोशल मीडिया पर आग की तरह काम किया और देखते ही देखते हजारों की संख्या में ध्रुवीकृत प्रतिक्रियाएं आने लगीं.

विरोधियों का तर्क 'अपनी संस्कृति में क्यों नहीं ढलते प्रवासी?

'इस पोस्ट के समर्थन में आए विदेशी आलोचकों ने गहरी नाराजगी व्यक्त की. उनका सवाल था कि भारत से आने वाले लोग कनाडा की स्थानीय संस्कृति और जीवनशैली को अपनाने के बजाय विदेशों में भी अपनी मातृभूमि की परंपराओं को हूबहू क्यों दोहराते हैं? कुछ कमेंट्स में तो इस तरह के सार्वजनिक सांस्कृतिक आयोजनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने तक की मांग कर दी गई.

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प्रवासियों के समर्थन में उतरी भारी जनता 'टैक्स हम देते हैं, देश हमने बनाया'

जैसे ही यह Xenophobic आलोचना सोशल मीडिया पर बढ़ी, वैसे ही भारतीय डायस्पोरा और बड़ी संख्या में निष्पक्ष इंटरनेट यूजर्स प्रवासियों के समर्थन में ढाल बनकर खड़े हो गए. समर्थकों ने आलोचना करने वालों के दोहरे रवैये को उजागर करते हुए कई मजबूत तर्क दिए. लोगों ने याद दिलाया कि आज का आधुनिक कनाडा पूरी तरह से मेहनती प्रवासियों के योगदान पर ही खड़ा है. ये प्रवासी वहां भारी मात्रा में टैक्स चुकाते हैं और देश की लेबर शॉर्टेज को पूरा करते हैं. कई कनाडाई नागरिकों ने भी भारतीयों का बचाव करते हुए पूछा कि अपनी कला और संस्कृति का शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? खुशियां मनाते और नाचते-गाते लोगों को देखकर किसी के मन में इतनी नफरत कैसे आ सकती है?

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