सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए, यह कहना मुश्किल होता है. कई बार सोशल मीडिया पर इमोशनल वीडियो दिल जीत लेते हैं तो कभी कुछ ऐसे क्लिप सामने आ जाते हैं, जो लोगों को हंसी से लोटपोट कर देते हैं. वहीं इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का मंच से ऐसा भाषण देता नजर आ रहा है कि सुनने वाले भी कंफ्यूज हो गए और लड़के का भाषण देखने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पाए. लड़के के मजेदार भाषण का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है जहां लोग भी मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

लड़के का भाषण यूजर्स के उड़े गए होश

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @ChapraZila नाम के अकाउंट्स से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स मंच पर माइक संभालते हुए भाषण देता है. वहीं लड़का मंच से लोगों को प्रणाम करने के बजाय सीधे अणु-परमाणु, नाभिक और कणों को प्रणाम करने लगता है. भाषण के दौरान लड़का विज्ञान से जुड़े शब्दों को ऐसे मिक्स करता है कि सुनने वालों को समझ ही नहीं आता कि वह केमिस्ट्री की क्लास में है या किसी राजनीतिक मंच पर. मंच पर लड़का कभी नाभिक की बात करता है, तो कभी अणु-परमाणु और कण-कण का जिक्र करते हुए पूरे ब्रह्मांड को ही प्रणाम कर देता है. मंच पर मौजूद लोग कुछ पल के लिए हैरान रह जाते हैं, जबकि सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही यूजर्स के रिएक्शन की बाढ़ आ जाती है. वहीं इस वीडियो को अब तक हजारो व्यूज और कई लाइक्स मिल चुके हैं.

यूजर्स बोले, ये तो साइंटिफिक प्रणाम है

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होते ही वीडियो पर लोगों ने जमकर मजेदार कमेंट्स किए हैं. वीडियो को देखकर एक यूजर ने लिखा फिजिक्स का नोबेल पक्का है इस बार. वहीं दूसरे यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा केमेस्ट्री टीचर तो आसपास नहीं थे, बेटा न्यूट्रॉन प्रोटॉन बुरा मान जाएंगे. किसी ने कमेंट किया भाई ने मंच पर लोगों को छोड़कर धूल के कण-कण, अणु-परमाणु सबको प्रणाम कर दिया. वहीं एक यूजर ने मजाक में कहा ऑडियंस नहीं, पूरा ब्रह्मांड सम्मानित महसूस कर रहा है. वहीं किसी ने तंज कसते हुए लिखा जब केमिस्ट्री के लेक्चर से सीधे राजनीतिक मंच पर खड़ा कर दिया जाए, तब यही होता है.

