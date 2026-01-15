हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगइतना खतरनाक प्रणाम... मंच पर चीफ गेस्ट छोड़ अणुओं-परमाणुओं को प्रणाम करने लगा छात्र, वीडियो देख आ जाएगी हंसी

सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इसमें एक लड़का मंच से ऐसा भाषण देता नजर आ रहा है कि सुनने वाले भी कंफ्यूज हो गए और लड़के का भाषण देखने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

By : कविता गाडरी | Updated at : 15 Jan 2026 11:11 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए, यह कहना मुश्किल होता है. कई बार सोशल मीडिया पर इमोशनल वीडियो दिल जीत लेते हैं तो कभी कुछ ऐसे क्लिप सामने आ जाते हैं, जो लोगों को हंसी से लोटपोट कर देते हैं. वहीं इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का मंच से ऐसा भाषण देता नजर आ रहा है कि सुनने वाले भी कंफ्यूज हो गए और लड़के का भाषण देखने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पाए. लड़के के मजेदार भाषण का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है जहां लोग भी मजेदार कमेंट कर रहे हैं. 

लड़के का भाषण यूजर्स के उड़े गए होश 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @ChapraZila नाम के अकाउंट्स से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स मंच पर माइक संभालते हुए भाषण देता है. वहीं लड़का मंच से लोगों को प्रणाम करने के बजाय सीधे अणु-परमाणु, नाभिक और कणों को प्रणाम करने लगता है. भाषण के दौरान लड़का विज्ञान से जुड़े शब्दों को ऐसे मिक्स करता है कि सुनने वालों को समझ ही नहीं आता कि वह केमिस्ट्री की क्लास में है या किसी राजनीतिक मंच पर. मंच पर लड़का कभी नाभिक की बात करता है, तो कभी अणु-परमाणु और कण-कण का जिक्र करते हुए पूरे ब्रह्मांड को ही प्रणाम कर देता है. मंच पर मौजूद लोग कुछ पल के लिए हैरान रह जाते हैं, जबकि सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही यूजर्स के रिएक्शन की बाढ़ आ जाती है. वहीं इस वीडियो को अब तक हजारो व्यूज और कई लाइक्स मिल चुके हैं. 

यूजर्स बोले, ये तो साइंटिफिक प्रणाम है

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होते ही वीडियो पर लोगों ने जमकर मजेदार कमेंट्स किए हैं. वीडियो को देखकर एक यूजर ने लिखा फिजिक्स का नोबेल पक्का है इस बार. वहीं दूसरे यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा केमेस्ट्री टीचर तो आसपास नहीं थे, बेटा न्यूट्रॉन प्रोटॉन बुरा मान जाएंगे. किसी ने कमेंट किया भाई ने मंच पर लोगों को छोड़कर धूल के कण-कण, अणु-परमाणु सबको प्रणाम कर दिया. वहीं एक यूजर ने मजाक में कहा ऑडियंस नहीं, पूरा ब्रह्मांड सम्मानित महसूस कर रहा है.  वहीं किसी ने तंज कसते हुए लिखा जब केमिस्ट्री के लेक्चर से सीधे राजनीतिक मंच पर खड़ा कर दिया जाए, तब यही होता है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 15 Jan 2026 11:11 AM (IST)
Trending News Social Media Trending VIRAL VIDEO Funny Speech
