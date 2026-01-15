शहरों और कस्बों में जंगली जानवरों की बढ़ती मौजूदगी एक बार फिर चिंता का कारण बन गई है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को दहशत में डाल दिया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस आता है और खुले में घूम रहे एक कुत्ते पर अचानक हमला कर देता है. यह दृश्य इतना खौफनाक है कि देखने वाले की रूह कांप जाए. कुछ ही सेकेंड में तेंदुआ कुत्ते को अपने मजबूत जबड़ों में दबोच लेता है और आसपास खड़े लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही सब कुछ हो जाता है.

तेंदुए ने किया कुत्ते पर हमला

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क के किनारे पानी भरा हुआ है और पास में वाहन खड़े हैं. इसी दौरान एक कुत्ता वहां मौजूद होता है. तभी अचानक तेंदुआ सामने आता है और बिना किसी डर के कुत्ते पर झपट्टा मार देता है. कुछ ही सेकेंड में तेंदुआ कुत्ते को अपने मजबूत जबड़ों में दबोच लेता है. वीडियो में तेंदुए की फुर्ती और उसकी ताकत साफ नजर आती है. कुत्ते को संभलने या बचने का जरा भी मौका नहीं मिलता. लेकिन जब लोग तेंदुए को डराते हैं और चीखते हैं तो वो कुत्ते को छोड़कर भाग जाता है.

View this post on Instagram A post shared by kiran wakade (@tech_with_kiran_)

लोगों को दहशत में डाल रहा वीडियो

वीडियो में कुत्ता खुद को मौत के मुंह से छुड़ाने की काफी कोशिश करता है लेकिन तेंदुए के जबड़ों की पकड़े से केवल मौत ही छुड़ाने आती है, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर. वीडियो देखकर आपको भी कुत्ते पर दया आ जाएगी, इसके अलावा तेंदुए का खूंखार रूप आपको दहशत में डाल सकता है. वीडियो को लेकर ये भी दावे किए जा रहे हैं कि इसे एआई की मदद से तैयार किया गया है.

यूजर्स भी रह गए हैरान

वीडियो को tech_with_kiran_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बेचारा कुत्ता, कोई उसकी मदद करो यार. एक और यूजर ने लिखा...वीडियो एआई जैसा लग रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...तेंदुए बेहद खतरनाक है, कुत्ते को वो एक निवाले में खा सकता है.

