Video: पहाड़ों पर मौत का ड्राइविंग टेस्ट! पति करता रहा गाइड, कार लेकर गहरी खाई में समा गई पत्नी

Viral Video: पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले शिमला की खूबसूरत वादियां जितनी मनमोहक हैं, उतनी ही खतरनाक भी साबित हो सकती हैं—खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पहाड़ी सड़कों पर ड्राइविंग का अनुभव न हो. हाल ही में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से एक चौकानें वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक खतरनाक पहाड़ी मोड़ पर गाड़ी चलाने की कोशिश करती महिला और बाहर खड़े उसके पति का दृश्य दिखाई देता है, जो उसे रास्ता दिखा रहा होता है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि पत्नी ड्राइविंग सीट पर है और पति गाड़ी के बाहर खड़े होकर उसे रास्ता दिखा रहा है. तभी अचानक महिला ने अपना नियंत्रण छूट जाता है और कार फिसलते हुए गहरी खाई में जा गिरती है. कुछ ही सेकंड में पूरी घटना घट जाती है और कार नीचे झाड़ियों और पेड़ों के बीच जाकर अटकता नजर आता है. हादसा इतना अचानक हुआ कि आसपास मौजूद लोग भी कुछ समझ नहीं पाए.

Teaching someone driving at such a dangerous location either has to be planned or pure high level stupidity. Video from Shimla shows a husband guiding his wife from outside while she was driving, she lost control and the car fell into a gorge. pic.twitter.com/CaQQly4hDT — Nikhil saini (@iNikhilsaini) February 13, 2026

कैसे हुआ हादसा?

वीडियो के मुताबिक पति बाहर खड़े होकर गाड़ी को गाइड कर रहा था. जैसे ही कार आगे बढ़ी, अचानक नियंत्रण बिगड़ गया और वाहन सीधे खाई में जा गिरा. घटनास्थल की ऊंचाई और ढलान को देखते हुए हादसा काफी गंभीर लग रहा है. बताया जा रहा है कि महिला को पहाड़ी ड्राइविंग का ज्यादा अनुभव नहीं था. शिमला जैसी घुमावदार और ढलान वाली सड़कों पर वाहन चलाना काफी सावधानी और कौशल मांगता है. जरा-सी चूक भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है.

क्या हरियाली ने बचाई जान?

घटना के बाद घायल की स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि वीडियो में दिख रहा है कि कार पेड़ों और घनी झाड़ियों के बीच अटक गई, जिससे गिरने की रफ्तार कुछ हद तक कम हो सकती है.

एक यूजर ने लिखा, “आशा है कि हरियाली और पेड़ों के आवरण ने प्रभाव को कम कर दिया होगा और वह बच गई होगी. अपडेट की प्रतीक्षा है.” एक अन्य यूजर ने लिखा, “पहाड़ी इलाकों में बिना अनुभव के गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है. ऐसे जोखिम भरे प्रयोग से बचना चाहिए.”