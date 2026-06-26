यमराज संग उठना-बैठना है क्या? सोफे पर 10 फीट लंबे दानव के साथ खेलती दिखी मासूम- वीडियो वायरल

Viral Video : सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं. कुछ वीडियो मजेदार होते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. वीडियो में एक छोटी बच्ची बेहद खतरनाक दिखने वाले एक बड़े अजगर के साथ खेलती नजर आ रही है. हैरानी की बात यह है कि बच्ची के चेहरे पर किसी तरह का डर दिखाई नहीं देता हैं. यही वजह है कि वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स लगातार अपने रिएक्शन दे रहे हैं.

घर के सोफे पर 10 फीट लंबे दानव के साथ खेलती दिखी मासूम

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटी बच्ची घर के सोफे पर खेल रही होती है. आमतौर पर इस उम्र के बच्चे खिलौनों या अन्य चीजों के साथ खेलते नजर आते हैं, लेकिन इस वीडियो में नजारा बिल्कुल अलग दिखाई देता है. बच्ची किसी खिलौने के साथ नहीं बल्कि करीब 10 फीट लंबे अजगर के साथ खेलती नजर आती है. वीडियो में वह अजगर के बेहद करीब दिखाई देती है. कभी वह उसका मुंह पकड़ती नजर आती है तो कभी उसके शरीर के ऊपर आराम से लेट जाती है. इसके बाद बच्ची और अजगर जमीन पर भी साथ दिखाई देते हैं. दोनों एक-दूसरे के बेहद करीब रहते हैं और बच्ची बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उसके साथ खेलती रहती है, वीडियो में कहीं भी बच्ची के चेहरे पर डर या घबराहट दिखाई नहीं देती है. कुछ ही सेकंड बाद वीडियो खत्म हो जाता है.

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वीडियो देखकर चौंक गए सोशल मीडिया यूजर्स

वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर कमेंट किए. कई यूजर्स ने इस सीन को देखकर हैरानी जताई, जबकि कुछ लोगों ने इसे बेहद जोखिम भरा बताया. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, क्या यह AI है या सच में ऐसा हो रहा है. एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, अभी मेरा पेट भरा हुआ है, इस स्नैक को बाद के लिए बचाकर रखता हूं. वहीं एक यूजर ने लिखा, माता-पिता को अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए. आज नहीं तो कल, सांप आखिर सांप ही होता है. एक यूजर ने लिखा, यह पागलपन है, माता-पिता को गिरफ्तार कर लेना चाहिए. एक अन्य यूजर ने कहा, चाहे सांप कितना भी पालतू क्यों न हो, उसके अंदर से खतरनाक हमेशा रहता है. इसलिए सावधान रहना जरूरी है. कई लोगों ने यह भी कहा कि जंगली जानवरों के साथ इस तरह का रहना जोखिम भरा हो सकता है.

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