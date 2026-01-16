Video: बेहूदगी की हदें पार! दिल्ली मेट्रो में महिला के इस मजाक पर फूटा लोगों का गुस्सा

Delhi Metro incident viral video: दिल्ली मैट्रो से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर अपनी कब्जा जमा बैठा है, जिसे देखकर लोग परेशान और नाराज दोनों हैं. वीडियो में आप साफ-साफ देख सकते हैं कि मेट्रो के अंदर महिला सामने खड़ी दूसरी महिला को पीछे से पैर से धक्का मार देती है.

अचानक हुई इस घटना से सामने खड़ी महिला लड़खड़ाते हुए कुछ दूर चली जाती है. हालांकि वह किसी भी तरह से अपना बैलेंस बनाकर खुद को गिरने से रोक लेती है. यह वीडियो तो वैसे कुछ ही सेकंड का है, लेकिन इस वीडियो को देखने वाले लोगों में नाराजगी देखने को मिली.

‘मजाक’ के नाम पर बेहूदगी वाली हरकत

जिस महिला ने पीछे से पैर धक्का मारा, वह इसे मजाक समझती हुई नजर आती है. वीडियो में दिखाई पड़ता है कि वह धक्का देकर हंस रही है. इससे साफ पता चलता है कि वह इस चीज को मजाक समझ रही है. लेकिन सवाल ये उठता है कि मजाक करने की भी हद होती है.

मजाक किया जाए, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर, वह भी चलती मैट्रो में, इस तरह का मजाक, मजाक नहीं बल्कि बेवकूफी कहलाता है. जरा सी लापरवाही कुछ पल की खुशी किसी की जान को जोखिम में डाल सकती थी. महिला ने पीछे से पैर मारा तो सामने खड़ी महिला जमीन पर गिर सकती थी, तो उसे गंभीर चोट भी आ सकती थी. यही वजह है कि लोग इसे मजाक नहीं बल्कि सरासर बेहूदगी समझ रहे हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स के कमेंट्स की सैलाब आ गई. कई लोगों ने महिला के इस व्यवहार की कड़ी निंदा की. एक यूजर ने लिखा, “इसे मजाक नहीं, बदतमीजी कहते हैं.” वहीं दूसरे ने कहा, “अगर गिर जाती तो कौन जिम्मेदार होता?” जबकि कई यूजर्स ने दिल्ली मेट्रो प्रशासन से भी मांग की है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जीवन में कोई भी इस तरह की हरकत करने से पहले कई बार सोचे.