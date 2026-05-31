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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगCareer Change Story: IT मैनेजर की जॉब छोड़ बनी ऑटो ड्राइवर, अब कमा रही 60000 महीना; वीडियो वायरल

Career Change Story: IT मैनेजर की जॉब छोड़ बनी ऑटो ड्राइवर, अब कमा रही 60000 महीना; वीडियो वायरल

Career Change Story: 9 साल IT मैनेजर रहने के बाद महिला ने नौकरी छोड़ ऑटो चलाना शुरू किया. आज वह 60 हजार रुपये कमाकर खुशहाल जिंदगी जी रही हैं. यहां देखें पूरी वीडियो.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 31 May 2026 12:38 PM (IST)
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Career Change Story: आज के समय में ज्यादातर लोग बड़ी नौकरी, अच्छा पद और ऊंची सैलरी पाने का सपना देखते हैं. हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर डॉ. नेजरीन मिधलाज (Dr. Nezrin Midhlaj) ने शेयर किया है. डॉ. नेजरीन एक डॉक्टर और कंटेंट क्रिएटर हैं, जो अक्सर लोगों की प्रेरणादायक कहानियां अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालती हैं.  

वीडियो में उन्होंने एक महिला ऑटो ड्राइवर से बातचीत की, जिसकी कहानी लाखों लोगों का दिल जीत रही है. महिला ने बताया कि वह पहले करीब 9 साल तक IT मैनेजर के पद पर काम कर चुकी हैं, लेकिन नौकरी के लगातार दबाव, तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी से परेशान होकर उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया. 

पुरुषों के बीच काम करने पर क्या बोलीं महिला ड्राइवर?

बातचीत के दौरान डॉ. नेज़रीन ने महिला से पूछा कि पुरुषों के दबदबे वाले पेशे में ऑटो चलाते हुए उन्हें कैसा महसूस होता है. इस पर महिला ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है. उनका मानना है कि महिलाओं के पास बहुत हिम्मत होती है और वे जो चाहें, वह हासिल कर सकती हैं. उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला किसी काम को करने का फैसला कर ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि वह अपने फैसले से पूरी तरह संतुष्ट हैं और अपने जीवन को लेकर खुश हैं. 

यह भी पढ़ें: 'चीन में गूंजा भारत माता की जय' भारत के फाइटर ने जीत के बाद ऐसे मनाया जश्न, वीडियो वायरल

ऑटो खरीदा, अब हर महीने कमा रही हैं 60 हजार रुपये

महिला ने बताया कि IT की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने अपना खुद का ऑटो खरीदा और ऑटो चलाने का काम शुरू किया. शुरुआत में लोगों को उनका फैसला अजीब लगा, लेकिन उन्होंने दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं दिया. आज वह अपने ऑटो से हर महीने करीब 60 हजार रुपये तक कमा लेती हैं. सबसे खास बात यह है कि ऑटो चलाने के बाद भी अब उनके जीवन में पहले जैसा तनाव नहीं है. वायरल वीडियो में उन्होंने कहा कि पैसे और पद से ज्यादा जरूरी मानसिक शांति और खुशी होती है. उनके अनुसार, आज वह पहले से ज्यादा सुकून भरी जिंदगी जी रही हैं और अपने काम का आनंद ले रही हैं.  यही वजह है कि उनकी कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. 

 
 
 
 
 
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कमेंट्स में मिली खूब तारीफ

वीडियो के आखिर में महिला ने एक ऐसी बात कही जिसने लोगों को काफी प्रभावित किया. उन्होंने कहा कि जिंदगी सिर्फ किसी बड़े पद या नाम के बारे में नहीं होती, बल्कि इस बारे में होती है कि आप अंदर से कितने खुश हैं. इसी भावना को डॉ. नेजरीन ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में भी लिखा. उन्होंने कहा कि कभी-कभी जिंदगी की सबसे ताकतवर कहानियां अनजानी मुलाकातों से सामने आती हैं. साथ ही महिला की कहानी यह याद दिलाती है कि हर सफलता एक जैसी नहीं दिखती और कई बार प्रतिष्ठा से ज्यादा शांति को चुनना सबसे बहादुरी भरा फैसला होता है.

वहीं, सोशल मीडिया पर भी लोग महिला की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "वाह, बहुत बढ़िया! हमें आप पर गर्व है." वहीं दूसरे यूजर ने कहा, "सकारात्मक सोच के साथ कोई भी काम किया जा सकता है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "बिल्कुल सही कहा, जिंदगी में आजादी और मन की खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है." वहीं एक और व्यक्ति ने कमेंट किया, "उन्हें बस एक सरल और खुशहाल जिंदगी चाहिए थी. मैं उनके लिए बहुत खुश हूं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं. आखिर में हर इंसान को सुकून और शांति ही चाहिए होती है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "खुशी इस बात में है कि हम वही करें जो हमें पसंद है और लोगों की बातों की चिंता न करें." इन प्रतिक्रियाओं से साफ है कि महिला की कहानी ने लोगों को काफी प्रेरित किया है. 

यह भी पढ़ेंः Foreign Woman Train Experience Video: भारत आई ट्रैवल ब्लॉगर का ट्रेन में बाथरूम तक किया पीछा, वीडियो में शेयर किया का डरावना एक्सपीरियंस

Published at : 31 May 2026 12:38 PM (IST)
Tags :
Social Media Viral Woman Empowerment Career Change Story Female Auto Driver
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