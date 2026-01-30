Video: ट्रक ने अचानक लिया टर्न, नीचे घुसी तेज रफ्तार बाइक, हेलमेट में फंसकर लटका युवक, देखें वीडियो
Viral Video: सोशल मीडिया पर सड़क हादसे का एक डरावना वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ट्रक के टर्न के दौरान उसके नीचे फंस गई और चालक हेलमेट समेत ट्रक के लोहे में लटक गया.
Viral Video: सोशल मीडिया के दौर में, जब हर पल कैमरे में कैद होता है, कई बार जिंदगी ऐसे दृश्य दिखा देती है जिन्हें देखकर रौंगटे खड़े हो जाते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल तेजी से हो रहा है जिसमें सड़क पर एक ट्रक टर्न ले रही थी और उसी वक्त एक मोटरसाइकिल सवार तेज रफ्तार में आ रहा था. हादसे के चौंकाने वाले पल तब आए जब मोटरसाइकिल ट्रक के निचे फंस गई और चालक हेलमेट सहित ट्रक के लोहे में लटक गया.
इत्तेफाक से, वहां मौजूद दो वर्कर्स तुरंत उसकी मदद को पहुंचे और उसे सुरक्षित बाहर निकाला. वीडियो मे साफ देखा जा सकता है कि तेज गति और सड़क पर उचित दूरी बनाए न रखने के कारण यह हादसा हुआ. यह हादसा दिखाता है कि छोटी सी लापरवाही भी जीवन को खतरे में डाल सकती है.
कैसे हुआ एक्सीडेंट?
वीडियो के मुताबिक, मोटरसाइकिल सवार तेज गति में था और ट्रक के मोड़ को समय पर देखकर ब्रेक नहीं लगा पाया. यही वजह था कि बाइक सीधे ट्रक के निचे जा फंसी, और चालक ट्रक के लोहे में लटक गया.
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखा कि तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ट्रक के निचे फंस गई, लेकिन हेलमेट की वजह से सवार की जान बच गई. pic.twitter.com/ppGEAzzHQ5— Shelja Pandey (@Sheljapandey21) January 30, 2026
हेलमेट ने बाइक सवार की जान बचाई
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो वायरल होने के बाद, इस हादसे की सोशल मीडिया पर यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली. एक यूजर ने लिखा, “अरे बाप रे!! ट्रक तो साफ-साफ मुड़ने का इशारा कर रहा था. धिक्कार है! यह तो भयानक दुर्घटना है.” एक दूसरे यूजर ने कहा, “तेज गति से मोटरसाइकिल चलाने के परिणामस्वरूप बचाव करना असंभव हो गया.” एक अन्य यूजर ने लिखा, “यह दुर्घटना ताइवान में घटी. सौभाग्य से, सवार बच गया क्योंकि उसने पूरा चेहरा ढकने वाला हेलमेट पहना हुआ था.”
