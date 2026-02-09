Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक परिवार लंबे समय से डर के साय में जी रहा था. कभी रात के सन्नाटे में तो कभी दिन के उजाले में, उनके घर के पर्दे अपने आप खुलते और बंद हो जाते थे. यह सिलसिला लगातार चल रहा था, जिससे परिवार वालों को लगने लगा कि शायद घर में कोई अजीब शक्ति या भूत-प्रेत है. डर इतना बढ़ गया कि उन्होंने इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए एक व्यक्ति को बुलाने का फैसला किया.

उस व्यक्ति ने कमरे में मोबाइल कैमरा चालू करके रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, ताकि पता चल सके कि आखिर क्या हो रहा है. कुछ समय बाद जो नज़ारा कैमरे में कैद हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया. जिसे परिवार भूत की हरकत समझ रहा था, उसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही निकली.

एक परिवार बहुत डरा रहता था क्योंकि रात में या दिन में अक्सर कोई उनके पर्दा खोल देता था या बंद कर देता था



परिवार वालों को लगता था कि घर में कोई भूत है फिर एक व्यक्ति को बुलाया गया उन्होंने मोबाइल चालू करके रखा फिर पता चल गया कि कौन पर्दा खोलता था और बंद करता था



पर्दा अपने आप क्यों हिलता था?

वीडियो में साफ दिखाई दिया कि पर्दे को कोई अदृश्य शक्ति नहीं, बल्कि एक छोटा-सा चूहा चला रहा था. चूहा न तो पर्दा काट रहा था और न ही उसे नुकसान पहुंचा रहा था, बल्कि बड़ी ही चालाकी से उसे खींचकर बंद करता और कुछ देर बाद फिर खोल देता था.

चूहे की “शरारत” का खुलासा

रिकॉर्डिंग में देखा गया कि चूहा रोज़ाना रात के समय आता था. वह पर्दे के किनारे पकड़ बनाकर उसे अपनी ताकत से आगे-पीछे करता था. वह पर्दे को काटता नहीं था, बल्कि बड़ी चालाकी से उसे खींचकर बंद कर देता था और फिर थोड़ी देर बाद खोल भी देता था. चूहे की यही हरकतें परिवार को डराने का कारण बन रही थीं. सच सामने आने के बाद परिवार ने राहत की सांस ली, क्योंकि भूत का डर सिर्फ एक गलतफहमी निकला.

निकला मास्टरमाइंड चूहा

इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की मज़ेदार प्रतिक्रियाएं आने लगीं. एक यूजर ने लिखा, “बेचारे परिवार को भूत का डर था, निकला मास्टरमाइंड चूहा.” एक अन्य यूजर ने लिखा, “कभी-कभी जो हमें सबसे डरावनी चीज़ लगती है, उसकी वजह सबसे छोटी निकलती है.”