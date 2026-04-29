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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: लखनऊ के कैब ड्राइवर की बेटी बनी CBI अफसर, वायरल वीडियो पर इंटरनेट ने दी बधाई

Viral Video: लखनऊ के कैब ड्राइवर की बेटी बनी CBI अफसर, वायरल वीडियो पर इंटरनेट ने दी बधाई

यह कहानी लखनऊ के एक कैब ड्राइवर की जिसकी बेटी का सीबीआई में सिलेक्शन हो जाता है. इस उपलब्धि पर पिता की खुशी और गर्व का अंदाज वीडियो में साफ झलक रहा है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 29 Apr 2026 01:33 PM (IST)
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Viral Video: कभी-कभी सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो सिर्फ वायरल नहीं होते बल्कि दिल को छू जाते हैं. ऐसा ही एक इमोशनल वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक नॉर्मल कैब ड्राइवर की खुशी ने लाखों लोगों को इमोशनल कर दिया है. दरअसल यह कहानी लखनऊ के एक कैब ड्राइवर की जिसकी बेटी का सीबीआई में सिलेक्शन हो जाता है. इस उपलब्धि पर पिता की खुशी और गर्व का अंदाज वीडियो में साफ झलक रहा है, जिसे देखकर लोग दिल से बधाई दे रहे हैं.

कैब ड्राइवर की बेटी बनी सीबीआई अफसर

वायरल वीडियो में कैब ड्राइवर अपने यात्री से बातचीत करते हुए खुशी जाहिर करता नजर आता है. वह मुस्कुराते हुए कहता है मैं सीबीआई अफसर पिता बन गया हूं. जब यात्री उससे पूछता है तो वह गर्व से बताता है कि उसकी बेटी ने परीक्षा पास कर ली है और अब वह सीबीआई में शामिल हो गई है. बातचीत के दौरान उसकी आवाज में खुशी और आंखों में गर्व साफ नजर आता है. ड्राइवर यह भी बताता है कि उसने खुद ज्यादा पढ़ाई नहीं की लेकिन उसने अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का पूरा मौका दिया. खास बात यह है कि उसकी बेटियों ने बिना किसी कोचिंग के यह मुकाम हासिल किया, जो इस उपलब्धि को और खास बना देता है. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर sabkahriday नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वहीं इस वीडियो पर अब तक हजारों लाइक्स भी आ चुके हैं.

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यूजर्स हुए इमोशनल और बधाइयां

यह वीडियो सामने आती है सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने लिखा बहुत-बहुत बधाई हो अंकल जी. दूसरे ने कहा एक मेहनती  पिता के लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती है. एक और यूजर ने लिखा वीडियो देख करके खुश हो गया,  बेटी ने पिता का नाम रोशन कर दिया. कई लोगों ने उसे शख्स की तारीफ करते हुए कहा कि उसने अपनी मेहनत और संघर्ष से बेटी को इस मुकाम तक पहुंचा, जो हर माता-पिता के लिए गर्व की बात है. वहीं कई यूजर्स ने ड्राइवर का यह वीडियो बनाने वाले को भी धन्यवाद दिया और कहा इस तरह की स्ट्रगल वाली कहानी शेयर करने के लिए थैंक यू.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 29 Apr 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
Lucknow Cab Driver Daughter CBI Viral Inspirational Video CBI Officer Success Story Emotional Viral Story
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