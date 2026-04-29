लखनऊ के कैब ड्राइवर की बेटी बनी CBI अफसर, वायरल वीडियो पर इंटरनेट ने दी बधाई

Viral Video: कभी-कभी सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो सिर्फ वायरल नहीं होते बल्कि दिल को छू जाते हैं. ऐसा ही एक इमोशनल वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक नॉर्मल कैब ड्राइवर की खुशी ने लाखों लोगों को इमोशनल कर दिया है. दरअसल यह कहानी लखनऊ के एक कैब ड्राइवर की जिसकी बेटी का सीबीआई में सिलेक्शन हो जाता है. इस उपलब्धि पर पिता की खुशी और गर्व का अंदाज वीडियो में साफ झलक रहा है, जिसे देखकर लोग दिल से बधाई दे रहे हैं.



कैब ड्राइवर की बेटी बनी सीबीआई अफसर



वायरल वीडियो में कैब ड्राइवर अपने यात्री से बातचीत करते हुए खुशी जाहिर करता नजर आता है. वह मुस्कुराते हुए कहता है मैं सीबीआई अफसर पिता बन गया हूं. जब यात्री उससे पूछता है तो वह गर्व से बताता है कि उसकी बेटी ने परीक्षा पास कर ली है और अब वह सीबीआई में शामिल हो गई है. बातचीत के दौरान उसकी आवाज में खुशी और आंखों में गर्व साफ नजर आता है. ड्राइवर यह भी बताता है कि उसने खुद ज्यादा पढ़ाई नहीं की लेकिन उसने अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का पूरा मौका दिया. खास बात यह है कि उसकी बेटियों ने बिना किसी कोचिंग के यह मुकाम हासिल किया, जो इस उपलब्धि को और खास बना देता है. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर sabkahriday नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वहीं इस वीडियो पर अब तक हजारों लाइक्स भी आ चुके हैं.



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यूजर्स हुए इमोशनल और बधाइयां



यह वीडियो सामने आती है सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने लिखा बहुत-बहुत बधाई हो अंकल जी. दूसरे ने कहा एक मेहनती पिता के लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती है. एक और यूजर ने लिखा वीडियो देख करके खुश हो गया, बेटी ने पिता का नाम रोशन कर दिया. कई लोगों ने उसे शख्स की तारीफ करते हुए कहा कि उसने अपनी मेहनत और संघर्ष से बेटी को इस मुकाम तक पहुंचा, जो हर माता-पिता के लिए गर्व की बात है. वहीं कई यूजर्स ने ड्राइवर का यह वीडियो बनाने वाले को भी धन्यवाद दिया और कहा इस तरह की स्ट्रगल वाली कहानी शेयर करने के लिए थैंक यू.

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