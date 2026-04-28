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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral video: बिहार पहुंचते ही ट्रेन का AC कोच बन गया जनरल डिब्बा, भीड़ देख फूलने लगेगी सांस

Viral video: बिहार पहुंचते ही ट्रेन का AC कोच बन गया जनरल डिब्बा, भीड़ देख फूलने लगेगी सांस

Viral video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एसी कोच में काफी ज्यादा भीड़ घुसी हुई है और कोच जनरल कोच जैसा दिख रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Vikash bhati | Updated at : 28 Apr 2026 05:26 PM (IST)
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Viral video: ट्रेन में सफर करते समय जनरल कोच की भीड़ देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं. ऐसे में इस भीड़ से बचने और आरामदायक यात्रा के लिए लोग एसी का टिकट लेते हैं और सामान्य से अधिक पैसे खर्च करते हैं, लेकिन अगर आपको एसी में भी जनरल वाली भीड़ दिख जाए तो क्या होगा? ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एसी कोच के अंदर काफी सारे लोग घुसे हुए नजर आ रहे हैं, जिससे सभी यात्रियों को काफी ज्यादा असुविधा होती दिखाई दे रही है. इस घटना ने रेलवे व्यवस्था की कमियों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. आइए जानते हैं इस वायरल वीडियो का पूरा मामला.

क्या है वायरल वीडियो का पूरा मामला?

वायरल वीडियो एक ट्रेन के एसी कोच का है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कितनी ज्यादा भीड़ है और यह बात साफ जाहिर है कि अगर सीटों से अलग इतनी ज्यादा भीड़ है तो या तो वे बिना टिकट के हैं या फिर उनके पास उस AC कोच का टिकट नहीं है. ऐसे में उनकी वजह से बाकी लोगों को भी तकलीफ हो रही है, जिनके पास AC का टिकट है, जिन्होंने अपनी सुविधा के लिए AC टिकट लिया था. इनमें से एक व्यक्ति ने इस वीडियो को बनाया है और वीडियो को हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को टैग करते हुए सवाल किया है कि “यह सब क्या है?” वीडियो में भीड़ के बीच काफी शोर है और लोग “आगे बढ़ो, आगे बढ़ो” चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं. इससे सीट वाले यात्री काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

वायरल वीडियो को सोशल मीडिया X पर @kapsology नाम के यूजर ने पोस्ट किया है, जिसके बाद यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो गया. वीडियो को देखकर लोग रेलवे व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं और चिंतित भी हैं. लोग कमेंट में भी अलग-अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. जैसे एक यूजर ने लिखा कि ये लोग अपने यहां से गुजरने वाली ट्रेनों को अपना घर समझते हैं और किसी भी कोच में घुस जाते हैं. दूसरा यूजर कह रहा है कि भाई रेल मंत्री को टैग करने से क्या होगा जब लोगों में ही सिविक सेंस नहीं है. हालांकि इसमें रेलवे की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह एसी जैसे प्रीमियम कोचों में यात्रियों की सुविधा और व्यवस्था का ध्यान रखें.

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Published at : 28 Apr 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
Bihar Train Viral Video AC Coach Overcrowding Train AC Coach Indian Railways Issues
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