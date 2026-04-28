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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगन्यूयॉर्क की सबसे महंगी सड़क पर निकली देसी बारात! दूल्हा-दुल्हन ने बॉलीवुड सॉन्ग पर उड़ाया गर्दा, वीडियो वायरल

न्यूयॉर्क की सबसे महंगी सड़क पर निकली देसी बारात! दूल्हा-दुल्हन ने बॉलीवुड सॉन्ग पर उड़ाया गर्दा, वीडियो वायरल

खुद दूल्हा-दुल्हन माइक लेकर बॉलीवुड गानों पर गाते और नाचते हुए एंट्री करते दिखे. यह वीडियो अब इंटरनेट पर गर्दा उड़ा रहा है और लोग इसे “बिग फैट इंडियन वेडिंग” का इंटरनेशनल वर्जन बता रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 28 Apr 2026 09:14 PM (IST)
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विदेश की सड़कों पर आपने बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन जब दुनिया की सबसे महंगी और बिजी सड़कों में से एक न्यूयॉर्क की Fifth Avenue पर देसी अंदाज़ में बारात निकल जाए, तो नज़ारा अपने आप में खास बन जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय कपल ने अपनी शादी को इतना यूनिक बना दिया कि पूरी दुनिया की नजरें वहीं टिक गईं. ढोल-नगाड़े नहीं, बल्कि खुद दूल्हा-दुल्हन माइक लेकर बॉलीवुड गानों पर गाते और नाचते हुए एंट्री करते दिखे. यह वीडियो अब इंटरनेट पर गर्दा उड़ा रहा है और लोग इसे “बिग फैट इंडियन वेडिंग” का इंटरनेशनल वर्जन बता रहे हैं.

न्यूयॉर्क की सड़कों पर निकली देसी बारात

दरअसल, पंकति दोशी और डॉ. अविश जैन नाम के कपल ने न्यूयॉर्क सिटी की फेमस Fifth Avenue पर अपनी बारात निकाली. खास बात यह रही कि इस बारात में सिर्फ डीजे या बैंड नहीं था, बल्कि खुद दूल्हा-दुल्हन माइक लेकर लाइव गाना गाते हुए आगे बढ़ रहे थे. दोनों ने बॉलीवुड के हिट गानों पर परफॉर्म करते हुए अपनी एंट्री को एक लाइव शो में बदल दिया.

 
 
 
 
 
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लाइव शो की तरह निकली दूल्हे राजा की सवारी

आमतौर पर बारात में लोग डांस करते हैं और म्यूजिक बजता है, लेकिन यहां पूरा फोकस कपल पर था. दोनों ने अपनी म्यूजिकल केमिस्ट्री दिखाते हुए सड़क को स्टेज बना दिया. इस अनोखे अंदाज़ को “न्यूयॉर्क के लिए लव लेटर” भी बताया गया, क्योंकि उन्होंने अपनी कहानी और शहर के प्रति अपने प्यार को एक साथ पेश किया.

इतना आसान नहीं था ये सब

अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी सड़क पर बारात कैसे निकल गई? दरअसल, न्यूयॉर्क में Fifth Avenue जैसी जगह को बंद करना आसान नहीं होता. इसके लिए शहर से कई परमिशन लेनी पड़ती हैं और पुलिस (NYPD) के साथ पूरी प्लानिंग करनी होती है. यानी यह पूरा इवेंट पहले से प्लान किया गया था, कोई अचानक का मामला नहीं था.

यह भी पढ़ें: Desi AC Jugad: पंखा लगाया फिर गीला तौलिया टांगा और बन गया देसी AC, चचा का जुगाड़ देख माथा फोड़ लेंगे अमेरिकन्स

सोशल मीडिया पर मिला मिक्स रिएक्शन

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोगों के रिएक्शन भी आने लगे. कई यूजर्स ने इसे बेहद क्रिएटिव और यादगार बताया. लोगों ने कहा कि “ऐसी एंट्री जिंदगी में एक बार ही मिलती है”. वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि इतनी बिजी सड़क पर इस तरह का इवेंट करना क्या सही है. वीडियो को rishcreations24
 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: कार की सर्विसिंग महंगी पड़ी तो खुद बना मिस्त्री, ईंट-सीमेंट से फिक्स कर दी गाड़ी; वीडियो वायरल

Published at : 28 Apr 2026 09:14 PM (IST)
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