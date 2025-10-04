आज के दौर में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म बन चुका है जहां कब क्या वायरल हो जाए, किसी को पता नहीं चलता, कभी कोई मजेदार डांस वीडियो इंटरनेट पर छा जाता है, तो कभी किसी की छोटी-सी हरकत लाखों लोगों का ध्यान खींच लेती है. लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है, उसने हंसी या मनोरंजन नहीं, बल्कि सोचने पर मजबूर कर दिया है.

यह वीडियो किसी फिल्मी सितारे या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का नहीं, बल्कि एक भारतीय महिला का है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और यूरोप में काम करती हैं. उन्होंने अपने ऑफिस के माहौल की एक झलक इंस्टाग्राम पर शेयर की, जो अब लाखों लोगों तक पहुंच चुकी है और भारत में काम करने वाले कई लोगों को सोच में डाल चुकी है.

क्या है इस वायरल वीडियो में?

इस वीडियो को ज्योति सैनी ने पोस्ट किया है , जो KPMG नीदरलैंड्स में काम करती हैं. वीडियो में वो अपने ऑफिस की हालत शाम के 5 बजे दिखाती हैं. जैसे ही कैमरा ऑफिस के अंदर घूमता है, वहां की खाली डेस्क और कुर्सियां दिखाई देती हैं, कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है, ऑफिस एकदम शांत और खाली है, ज्योति कैमरे में कहती हैं किअभी 5:10 बजे हैं और देखिए मेरे ऑफिस को, वीडियो का कैप्शन था कि कॉर्पोरेट शॉक और अब तक इसे 20 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों बहस छिड़ गई यूरोप और भारत की वर्किंग कल्चर में कितना फर्क है, तो कोई कह रहा है कि यूरोप में लोग काम जल्दी शुरू करते हैं, ध्यान से काम करते हैं, ब्रेक नहीं लेते और समय पर घर चले जाते हैं. इसके अलावा एक यूजर ने कहा कि यहां तो 9 से 5 की नौकरी 9 से रात 9 तक चलती है, एक यूजर ने लिखा पश्चिमी देशों में न फालतू मीटिंग करते हैं, न ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसते हैं. कुछ ने मजाक में कहा कि अगर वहां भारतीय मैनेजर आ जाएं, तो सबका घर देर रात ही होगा.

