हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबीच जंगल मजे ले रहा था शख्स, झाड़ियों से निकला दरिंदा और...; वीडियो देख निकल आएगी चीख

बीच जंगल मजे ले रहा था शख्स, झाड़ियों से निकला दरिंदा और...; वीडियो देख निकल आएगी चीख

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स जंगल के बीच बेखौफ होकर गाड़ी से उतरकर मजे लेते नजर आता है. लेकिन अगले ही पल जो होता है, उसे देखकर किसी की भी चीख निकल आएगी.

By : कविता गाडरी | Updated at : 04 Feb 2026 02:05 PM (IST)
Preferred Sources
सोशल मीडिया पर एक खौफनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी की भी चीख निकल जाए. वीडियो में एक शख्स जंगल के बीच बेखौफ होकर गाड़ी से उतरकर मजे लेते नजर आता है. लेकिन अगले ही पल जो होता है, वह किसी डरावनी फिल्म में के सीन से कम नहीं है. झाड़ियां के पीछे से अचानक एक खतरनाक दरिंदा निकल आता है और हालात पलभर में जानलेवा हो जाते हैं. यह वीडियो जंगल में लापरवाही बरतने के लिए बड़ी चेतावनी बनकर सामने आया है, वही इस वीडियो को देखकर लोगों के डरे हुए कमेंट्स भी आ रहे हैं.

झाड़ियाें से निकला शिकारी, पलभर में बदला माहौल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @sumansingh1992_ नाम के अकाउंट से शेयर किए गए वीडियो में दिखाई देता है कि एक शख्स जंगल के बीच गाड़ी रोक कर बाहर खड़ा होता है. उस टाइम तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन तभी पास की झाड़ियों में हलचल होती है और एक टाइगर अचानक सामने आ जाता है. वीडियो का यह हिस्सा इतना डरावना है कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. दरअसल टाइगर सामने आते ही उस आदमी को वापस गाड़ी में बैठने का मौका नहीं मिलता है, वही टाइगर उसे अपने पंजों में दबोच लेता है और जंगल की ओर ले जाता है. यही वजह है कि वीडियो को बार-बार शेयर किया जा रहा है और दूसरों को भी सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है.

एआई वीडियो या हकीकत, यूजर्स में बहस

इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, एक यूजर ने वीडियो को देखकर लिखा इसलिए बोलते हैं. जंगल में गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए क्या पता कब कौन आ जाए. वहीं दूसरे यूजर ने कहा बिल्कुल ऐसी जगह सावधान रहना चाहिए, जंगल का अपना नियम होता है. वहीं कई लोगों ने इस वीडियो को आजकल के लिए रील कल्चर से जोड़ते हुए नाराजगी जाहिर की. एक यूजर ने इस वीडियो को देखकर कमेंट किया रील बनाने के चक्कर में लोग पता नहीं और क्या-क्या करेंगे. जंगल जानवरों का घर है, आपकी मौज मस्ती की जगह नहीं. एक और यूजर ने कमेंट किया रोमांच के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं. यह वीडियो सबके लिए बड़ी सीख है. हालांकि कुछ यूजर्स ने वीडियो की सच्चाई पर भी सवाल उठाए. किसी ने लिखा वीडियो एआई से बना लग रहा है, तो वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है यह सब एआई वीडियो नहीं डालने चाहिए, जब पता है यह झूठ है.
 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 04 Feb 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
Trending News VIRAL VIDEO Viral Jungle Video Tiger Attack Clip
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जब सदन में PM आएंगे तो मैं ये किताब उन्हें दूंगा', जनरल नरवणे की बुक को लेकर सरकार पर फायर राहुल गांधी
'जब सदन में PM आएंगे तो मैं ये किताब उन्हें दूंगा', जनरल नरवणे की बुक को लेकर सरकार पर फायर राहुल गांधी
दिल्ली NCR
दिल्ली में दरिंदगी की हदें पार: सिर्फ पानी ही तो मांगा, फिर शिवम गुप्ता को डिलीवरी बॉयज ने पीट-पीटकर मार डाला
दिल्ली में दरिंदगी की हदें पार: सिर्फ पानी ही तो मांगा, फिर शिवम गुप्ता को डिलीवरी बॉयज ने पीट-पीटकर मार डाला
विश्व
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' संग क्लैश से डरी आदिवी शेष की फिल्म, आगे बढ़ी 'डकैत' की रिलीज डेट, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक?
'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' संग क्लैश से डरी आदिवी शेष की फिल्म, आगे बढ़ी 'डकैत' की रिलीज डेट
Advertisement

वीडियोज

India-US Trade Deal: Share Market के लिए Boost बना Agriculture Sector के लिए Risk | Paisa Live
Karnataka विधानसभा में BJP विधायकों का प्रदर्शन, RB Thimmapur पर लगाए घोटाले के आरोप | Breaking
Mumbai एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, एअर इंडिया इंडिगो विमान आपस में टकराए! | Breaking
India-US Trade Deal Impact: Adani Group Stocks में ज़बरदस्त Rally | Paisa Live
Budget 2026: New Income Tax Law से ITR भरने का Process होगा Easy | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जब सदन में PM आएंगे तो मैं ये किताब उन्हें दूंगा', जनरल नरवणे की बुक को लेकर सरकार पर फायर राहुल गांधी
'जब सदन में PM आएंगे तो मैं ये किताब उन्हें दूंगा', जनरल नरवणे की बुक को लेकर सरकार पर फायर राहुल गांधी
दिल्ली NCR
दिल्ली में दरिंदगी की हदें पार: सिर्फ पानी ही तो मांगा, फिर शिवम गुप्ता को डिलीवरी बॉयज ने पीट-पीटकर मार डाला
दिल्ली में दरिंदगी की हदें पार: सिर्फ पानी ही तो मांगा, फिर शिवम गुप्ता को डिलीवरी बॉयज ने पीट-पीटकर मार डाला
विश्व
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' संग क्लैश से डरी आदिवी शेष की फिल्म, आगे बढ़ी 'डकैत' की रिलीज डेट, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक?
'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' संग क्लैश से डरी आदिवी शेष की फिल्म, आगे बढ़ी 'डकैत' की रिलीज डेट
क्रिकेट
ABP के दफ्तर में टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी, टीम इंडिया फिर बनेगी चैंपियन? 20 टीमों के बीच 'जंग'
ABP के दफ्तर में टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, टीम इंडिया फिर बनेगी चैंपियन? 20 टीमों के बीच 'जंग'
ट्रेंडिंग
21 तोला सोना और 71 लाख कैश... दूल्हे को शादी में मिला इतना दहेज, गिनते-गिनते उड़ जाएंगे होश, देखें वीडियो
21 तोला सोना और 71 लाख कैश... दूल्हे को शादी में मिला इतना दहेज, गिनते-गिनते उड़ जाएंगे होश, देखें वीडियो
शिक्षा
UGC NET Result 2026: यूजीसी नेट का जल्द जारी होगा रिजल्ट, उम्मीदवार ऐसे चेक कर सकेंगे स्कोर कार्ड
यूजीसी नेट का जल्द जारी होगा रिजल्ट, उम्मीदवार ऐसे चेक कर सकेंगे स्कोर कार्ड
Home Tips
Kitchen Sink Cleaning Tips: जाम हो गई किचन की सिंक, चुटकियों में करें ये काम तो निकल जाएगा पूरा कचरा
जाम हो गई किचन की सिंक, चुटकियों में करें ये काम तो निकल जाएगा पूरा कचरा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Embed widget