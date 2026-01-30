सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जो देखने वाले को देखते ही रुकने नहीं देते. लेकिन कभी-कभी ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि लोग सच में हैरान रह जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. इस वीडियो में एक लड़की हरे लहंगे में नजर आ रही है और उसका डांस देखकर लोग दंग रह गए.

डांस वीडियो इतनी खूबसूरती और कॉन्फिडेंस के साथ किया गया है कि नोरा फतेही और मलाइका अरोड़ा जैसे बड़े नाम भी पीछे रह गए. लोग कह रहे हैं कि इनकी तुलना में यह लड़की कहीं आगे निकल गई है. वीडियो में लड़की गाने के हर बीट पर बखूबी डांस मूव्स कर रही है और उसकी कमर की लचक और अंदाज इंटरनेट को मदहोश कर रहा है.

वीडियो में क्या है खास

वीडियो में लड़की ने हरे रंग का लहंगा पहना है, जो उसके स्टाइल और मूव्स को और भी खास बना रहा है. वह हर कदम और हर मूव में कॉन्फिडेंस और एनर्जी दिखा रही है. सिर्फ कुछ सेकंड के इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है. लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और इस पर प्यार बरसा रहे हैं.

इंटरनेट पर प्रतिक्रियाएं

वीडियो को @DrHemantMaurya नामक अकाउंट पर पोस्ट किया गया है और अब तक इसे लाखों लोग लाइक कर चुके हैं, कमेंट सेक्शन में लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नोरा फतेही और मलाइका अरोड़ा भी उनके सामने फेल हैं. कोई कह रहा है कि लड़की की कमर की मटकन और डांस मूव्स देखकर इंटरनेट सच में मदहोश हो गया.

इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि लड़की सिर्फ डांस नहीं कर रही, बल्कि अपने अंदाज और कॉन्फिडेंस से हर किसी को अपना दीवाना बना रही है. लोगों को यह बात बहुत पसंद आ रही है कि किसी भी बड़े स्टार की तरह ही, वह अपने स्टाइल में बिलकुल अलग और शानदार नजर आ रही है. इस वायरल वीडियो ने साबित कर दिया कि सोशल मीडिया पर टैलेंट और कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है. नोरा और मलाइका जैसे बड़े नाम भी पीछे रह गए, और हरे लहंगे में यह लड़की इंटरनेट पर छा गई.

यह भी पढ़ें - Video: ट्रक ने अचानक लिया टर्न, नीचे घुसी तेज रफ्तार बाइक, हेलमेट में फंसकर लटका युवक, देखें वीडियो