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KFC के फ्राइड चिकन में कीड़ा मिलने का दावा, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप

वायरल वीडियो में फ्राइड चिकन का एक टुकड़ा नजर आता है. उसे कैमरे के सामने खोलने पर उसके अंदर एक सफेद रंग की चीज दिखाई देती है. पोस्ट करने वाले यूजर ने इसे कीड़ा बताया है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 07 Sep 2026 08:41 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर KFC के फ्राइड चिकन से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर चिकन खाने वालों का मूड खराब हो सकता है. वीडियो में एक शख्स फ्राइड चिकन के एक पीस को खोलकर उसके अंदर कुछ ऐसा दिखाता है, जिसे कीड़ा या मैगट बताया जा रहा है. दावा किया गया है कि यह मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी मॉल स्थित KFC आउटलेट का है. शख्स के मुताबिक, 5 सितंबर को उसने वहां से चिकन लिया था और खाते समय उसे यह चीज दिखाई दी. इसके बाद उसने सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियो शेयर कर अपना गुस्सा जाहिर किया.

वीडियो में चिकन के अंदर दिखी संदिग्ध चीज

वायरल वीडियो में फ्राइड चिकन का एक टुकड़ा नजर आता है. उसे कैमरे के सामने खोलने पर उसके अंदर एक सफेद रंग की चीज दिखाई देती है. पोस्ट करने वाले यूजर ने इसे कीड़ा बताया है. वीडियो देखने वाले कई लोग इसी बात को लेकर हैरान हैं कि अगर दावा सही है तो तैयार खाने के अंदर ऐसी चीज पहुंची कैसे. सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद वीडियो को बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं और अपनी नाराजगी जता रहे हैं.

एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, खबर केवल सोशल मीडिया पर हो रहे दावों के आधार पर लिखी गई है.

यूजर ने KFC को सीधे घेरा

वीडियो शेयर करने वाले यूजर ने KFC India को टैग करते हुए इस घटना पर नाराजगी जाहिर की. उसका कहना था कि फ्राइड चिकन के अंदर कीड़ा मिलना बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता. पोस्ट के साथ उसने चिकन की तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किए, ताकि लोग खुद देखकर अंदाजा लगा सकें कि मामला क्या है. इसके बाद पोस्ट पर लगातार कमेंट आने लगे और देखते ही देखते यह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

KFC ने भी दिया जवाब

वायरल पोस्ट KFC India तक भी पहुंची. कंपनी ने जवाब देते हुए ग्राहक से ऑर्डर आईडी मांगी और कहा कि उनकी टीम उससे संपर्क करके उसकी परेशानी को समझेगी. कंपनी ने इस स्तर पर चिकन के अंदर मिली चीज की पुष्टि नहीं की है. यानी फिलहाल यह साफ नहीं है कि वीडियो में दिखाई दे रही चीज वास्तव में क्या थी और वह खाने में कैसे पहुंची. मामले की पूरी तस्वीर जांच के बाद ही सामने आएगी.

KFC के फ्राइड चिकन में कीड़ा मिलने का दावा, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप

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वीडियो देखकर यूजर्स बोले- अब चिकन खाने से पहले देखेंगे

इस मामले ने सोशल मीडिया पर लोगों के बीच बहस छेड़ दी है. कई यूजर्स वायरल वीडियो देखकर हैरान हैं और कह रहे हैं कि बाहर का खाना खाते समय अब उन्हें भी ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा. कुछ लोगों ने कहा कि अगर जांच में वीडियो का दावा सही पाया जाता है तो यह बेहद गंभीर मामला होगा. वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर तुरंत किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय जांच का इंतजार करना चाहिए. फिलहाल वीडियो वायरल है और फूड सेफ्टी विभाग की जांच के बाद ही पता चलेगा कि फ्राइड चिकन में दिखाई दे रही चीज असल में क्या थी.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 07 Sep 2026 08:41 AM (IST)
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