KFC के फ्राइड चिकन में कीड़ा मिलने का दावा, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप

सोशल मीडिया पर KFC के फ्राइड चिकन से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर चिकन खाने वालों का मूड खराब हो सकता है. वीडियो में एक शख्स फ्राइड चिकन के एक पीस को खोलकर उसके अंदर कुछ ऐसा दिखाता है, जिसे कीड़ा या मैगट बताया जा रहा है. दावा किया गया है कि यह मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी मॉल स्थित KFC आउटलेट का है. शख्स के मुताबिक, 5 सितंबर को उसने वहां से चिकन लिया था और खाते समय उसे यह चीज दिखाई दी. इसके बाद उसने सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियो शेयर कर अपना गुस्सा जाहिर किया.

वीडियो में चिकन के अंदर दिखी संदिग्ध चीज

वायरल वीडियो में फ्राइड चिकन का एक टुकड़ा नजर आता है. उसे कैमरे के सामने खोलने पर उसके अंदर एक सफेद रंग की चीज दिखाई देती है. पोस्ट करने वाले यूजर ने इसे कीड़ा बताया है. वीडियो देखने वाले कई लोग इसी बात को लेकर हैरान हैं कि अगर दावा सही है तो तैयार खाने के अंदर ऐसी चीज पहुंची कैसे. सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद वीडियो को बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं और अपनी नाराजगी जता रहे हैं.

Horrible @KFC_India ...just got insect inside your deep fried chicken.. seriously not acceptable at all .. location - gaur City mall , Greater Noida West, uttar pradesh,

Time : 2:30pm, 5 Sept 3026 pic.twitter.com/BLrpoZ820d — scubidu (@averycommonman1) September 5, 2026

एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, खबर केवल सोशल मीडिया पर हो रहे दावों के आधार पर लिखी गई है.

यूजर ने KFC को सीधे घेरा

वीडियो शेयर करने वाले यूजर ने KFC India को टैग करते हुए इस घटना पर नाराजगी जाहिर की. उसका कहना था कि फ्राइड चिकन के अंदर कीड़ा मिलना बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता. पोस्ट के साथ उसने चिकन की तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किए, ताकि लोग खुद देखकर अंदाजा लगा सकें कि मामला क्या है. इसके बाद पोस्ट पर लगातार कमेंट आने लगे और देखते ही देखते यह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

KFC ने भी दिया जवाब

वायरल पोस्ट KFC India तक भी पहुंची. कंपनी ने जवाब देते हुए ग्राहक से ऑर्डर आईडी मांगी और कहा कि उनकी टीम उससे संपर्क करके उसकी परेशानी को समझेगी. कंपनी ने इस स्तर पर चिकन के अंदर मिली चीज की पुष्टि नहीं की है. यानी फिलहाल यह साफ नहीं है कि वीडियो में दिखाई दे रही चीज वास्तव में क्या थी और वह खाने में कैसे पहुंची. मामले की पूरी तस्वीर जांच के बाद ही सामने आएगी.

यह भी पढ़ें: हाईराइज बिल्डिंग की छत पर पहुंच गए डोगेश भाई, मुश्किल से हुआ रेस्क्यू

वीडियो देखकर यूजर्स बोले- अब चिकन खाने से पहले देखेंगे

इस मामले ने सोशल मीडिया पर लोगों के बीच बहस छेड़ दी है. कई यूजर्स वायरल वीडियो देखकर हैरान हैं और कह रहे हैं कि बाहर का खाना खाते समय अब उन्हें भी ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा. कुछ लोगों ने कहा कि अगर जांच में वीडियो का दावा सही पाया जाता है तो यह बेहद गंभीर मामला होगा. वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर तुरंत किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय जांच का इंतजार करना चाहिए. फिलहाल वीडियो वायरल है और फूड सेफ्टी विभाग की जांच के बाद ही पता चलेगा कि फ्राइड चिकन में दिखाई दे रही चीज असल में क्या थी.

यह भी पढ़ें: गजब! मंत्री जी को माला पहनाते रहे नेता जी, गले से गायब हो गई सोने की चेन