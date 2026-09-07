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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऑस्ट्रेलिया ने किया दक्षिण अफ्रीका टूर के लिए टेस्ट टीम का एलान किया

ऑस्ट्रेलिया ने किया दक्षिण अफ्रीका टूर के लिए टेस्ट टीम का एलान किया

Australia Squad For South Africa: 9 अक्टूबर से शुरू होने वाली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने स्क्वाड का एलान कर दिया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 07 Sep 2026 08:19 AM (IST)
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ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया है. दोनों की टेस्ट सीरीज 9 अक्टूबर से शुरू होगी. स्क्वाड में मार्नस लाबुशेन की चौंकाने वाली एंट्री हुई है. लाबुशेन लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, इसके बावजूद टेस्ट टीम में उन्होंने अपनी जगह सुरक्षित रखी है.

ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उसी स्क्वाड को चुना है, बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में था. हालांकि उसमें कूपर कॉनोली, माइकल नेसर और मैथ्यू कुह्नेमन को शामिल किया गया है. लाबुशेन ने 2023 एशेज सीरीज से कोई शतक नहीं लगाया है, इसलिए टीम में उनकी जगह पर लगातार सवाल उठ रहे हैं.

बांग्लादेश ने पहले टेस्ट मैच में कंगारू टीम को रौंद दिया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने टॉप ऑर्डर में बदलाव किया. जैक वेदराल्ड की जगह मैथ्यू रेनशॉ को जगह मिली थी. रेनशॉ को एक बार फिर वेदराल्ड से अधिक महत्व दिया गया है. बांग्लादेश के खिलाफ दोनों टेस्ट मैचों में फ्लॉप रहने वाले ऑलराउंडर ब्यू वेबस्टर ने भी अपना स्थान सुरक्षित रखा है.

ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड: पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिश, मैथ्यू कुह्नेमन, मार्नस लाबुशेन, नाथन लायन, माइकल नेसर, मैथ्यू रेनशॉ, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क, ब्यू वेबस्टर

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यह साल 2018 के बाद पहली बार है जब ऑस्ट्रेलियाई टीम किसी टेस्ट सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा कर रही होगी. 8 साल बाद दोबारा दक्षिण अफ्रीका पहुंची ऑस्ट्रेलिया टीम में सिर्फ पैट क =मिंस, जोश हेजलवुड, स्टीव स्मिथ, जोश मिचेल स्टार्क और मैथ्यू रेनशॉ वे 5 खिलाड़ी हैं, जो 2018 की सीरीज में खेले थे.

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका का पहला टेस्ट 9 अक्टूबर से डरबन में खेला जाएगा, दूसरा मुकाबला 18 अक्टूबर से गकेबरहा और सीरीज का आखिरी मुकाबला 27 अक्टूबर से जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा. बता दें कि टेस्ट सीरीज से पहले दोनों के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जिसके मैच 24 सितंबर, 27 सितंबर और 30 सितंबर को खेले जाएंगे.

WTC टेबल का हाल

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की टेबल पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया अभी टॉप पर विराजमान है. ऑस्ट्रेलिया का पीसीटी 80 का है और दक्षिण अफ्रीका पर जीत दर्ज करके वह फाइनल के एक कदम करीब पहुंचना चाहेगा. वहीं दक्षिण अफ्रीका 75 पीसीटी के साथ दूसरे नंबर पर है. 2025 का फाइनल इन्हीं टीमों के बीच खेला गया था जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने यादगार जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया था.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 07 Sep 2026 08:19 AM (IST)
Tags :
Australia Cricket Team South Africa Cricket Team
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