ऐसा कौन करता है? सांप को साबुन लगाकर नहला रहा था बच्चा, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे होश उड़ा देने वाले वीडियो सामने आते रहते हैं, जिन्हें देखकर एक पल के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों लोगों का ध्यान खींच रहा है. इसमें एक बच्चा जमीन पर बैठे सांप के साथ नजर आ रहा है. पास में पानी से भरी बाल्टी रखी है और बच्चा पानी व झाग की मदद से सांप को नहलाता हुआ दिखाई देता है. सांप के इतने करीब बच्चे को देखकर लोग हैरान हैं और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को लेकर अलग-अलग राय सामने आ रही है.

बाल्टी लेकर सांप के साथ बैठा बच्चा

वायरल वीडियो में एक छोटा बच्चा सांप के बिल्कुल इतने पास बैठा हुआ है, जैसे सांप उसका कोई दोस्त हो. उसके बगल में एक बाल्टी रखी है, जिसमें पानी और झाग नजर आ रहा है. बच्चा अपने हाथों से सांप को पकड़कर और उसे सहलाकर उस पर पानी डालता और उसे साफ करता दिखाई देता है. सांप भी कुछ नही करता मानो सांप भी यही चाहता हो. कुछ देर बाद वह बिना किसी डर के सांप को हाथ से छूते हुए भी नजर आता है. वीडियो का यही हिस्सा देखकर लोगों की नजरें ठहर गईं.

अब इसे क्या कहें...?



बहादुर बच्चा....

या आलसी और डरपोक सांप 😂



गजब की सर्विसिंग चल रही है....🤣 pic.twitter.com/Hk2ZxFfpr5 — Kashish (@Kkashish_k) September 4, 2026

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किसी को मजेदार लगा वीडियो, तो किसी ने जताई चिंता

इस छोटे बच्चे की वायरल वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी काफी अलग रहीं. एक यूजर ने लिखा भाई पानी तू डाल रहा है, डर मुझे लग रहा है. वहीं, एक अन्य ने मजाकियां अंदाज में कहा ये तो बच्चा सांप की सफाई कर रहा है. एक यूजर ने लिखा कि सांप को खतरा लग रहा है, बेचारा कैसे चुपचाप नहा रह रहा है. वहीं एक कमेंट में कहा डरने की जरूरत नही है इसमें जहर नहीं होता. कई यूजर्स ने बच्चे को इस तरह सांप के करीब जाने देने पर सवाल उठाए. एक यूजर ने घरवालों पर तंज कसते हुए लिखा की घरवालों को तो रील बनानी है. एक कमेंट में लिखा था, चलो अच्छा है वरना रील के चक्कर में घर वाले बच्चे को भी दांव पर लगा रहे थे. वहीं एक यूजर ने मजाक में लिखा, लगता है आज सांप का कोई रेसिपी बनाएगा इसलिए धुलाई कर रहा है. इस तरह वीडियो पर लोगों ने हैरानी, चिंता और मजाक तीनों तरह की प्रतिक्रियाएं दीं.

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